Így állt át fenntartható működésre a Danubius Hotels (x)

A fenntarthatóság azt jelenti, hogy a jelen szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy a jövő nemzedékét ne fosszuk meg attól a lehetőségtől, hogy az ő szükségleteiket is ki lehessen majd elégíteni – mondta a Danubius Hotels központi műszaki és beruházási igazgatója. Csanádi Péter hangsúlyozta, hogy a szállodáik működtetése során ezt az elvet teljes mértékben szem előtt tartják.

A fenntartható turizmusról és a szállodaiparról a Danubius Hotels központi műszaki és beruházási igazgatója, Csanádi Péter beszélt a VG Podcast friss adásában:

A Danubius Hotels még 2022-ben alkotta meg az energiahatékonysági stratégiáját, ennek négy fő pillére van. Az első, hogy a szállodáknak tisztában kell lenniük a mindennapi fogyasztásukkal. Ezt egy fejlett mérőrendszer segítségével igyekeznek minél pontosabban meghatározni. A begyűjtött adatok segítenek olyan stratégiákat, akár beruházásokat elindítani, melyek 25-30 százalékkal csökkenthetik az energiafelhasználást a hotelekben.

Csanádi Péter hozzátette, hogy igyekeznek minél inkább függetlenedni a földgázpiactól.

Úgy gondoljuk, hogy a földgáz nem a jövő energiahordozója, ezért igyekszünk rugalmasabb, sokkal többféleképpen felhasználható energiaforrásokhoz jutni

– mondta a szállodalánc igazgatója. Hozzátette, hogy ehhez az is hozzátartozik, hogy próbálnak minél nagyobb mennyiségű energiát maguk előállítani. Ebben a körben napelem és hőszivattyú beruházásokat is eszközöltek.

A Danubius Hotels a vendégekkel együtt dolgozik a fenntartható működés megvalósításán

Csanádi Péter arról is beszélt, hogy a fenntartható működés megteremtéséből a vendégeik is kivehetik a részük, de azt hangsúlyozta, hogy az ügyfélélmény az első. A vendégek azért mennek szállodába, hogy kikapcsolódjanak, pihenjenek és jól érezzék magukat. A szállodák oldaláról tehát fontos, hogy a zöld átállást úgy tudják megvalósítani, hogy ez a folyamat semmilyen mértékben ne rontsa az ügyfélélményt. A Danubius Hotels az igazgató szerint jeleskedik ezen a téren is.

Az igazgató külön kiemelte, hogy a felújítások esetében odafigyelnek rá, hogy környezetbarát alapanyagokat használjanak, illetve az elbontott törmelék se a szeméttelepen kössön ki. A Danubius Hotels törekszik rá, hogy megtalálja a felhasználási lehetőségeit az építkezés esetén felhalmozott bontott alapanyagoknak. Ezen a területen az iparág egyik úttörőjének számít a szállodalánc.