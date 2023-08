Tizenegyesrúgó bajnokságot is lehet támogatni a Brancson A 2022 májusa óta működő Brancson futó kampányok csak abban az esetben tekinthetők sikeresnek, ha az adott időszakon belül elérték a kitűzött célösszeget. Ha ez nem teljesül, a vásárlók visszakapják a befizetett pénzt, de dönthetnek úgy is, hogy egy másik koncepciót támogatnak vele. A platform az üzleti projektek mellett jótékony céloknak, kulturális és sporteseményeknek is nyilvánosságot biztosít, így a fontos társadalmi ügyek is nagyobb visszhangot kaphatnak. Ilyen például a magyar labdarúgó-válogatott egykori legendás kapusának, Király Gábornak a részvételével zajló Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság, amelynek októberben rendezik a harmadik idényét, ha augusztus 31-ig összejön a megvalósításhoz szükséges összeg. Az 1,5 millió forintos összdíjazású verseny főnyereménye egymillió forint.