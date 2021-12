Az elmúlt egy évben a legnagyobb mennyiségű betétet fogadta be a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az egyhetes betéti tenderen csütörtökön.

Mint ismert: a jegybank alelnöke, Virág Barnabás kedden, az alapkamat 2,1 százalékra való emelésekor jelentette be, hogy a rövid távú pénz- és árupiaci kockázatok felerősödése miatt készen áll arra, hogy az egyhetes betéti eszköz kamatát az alapkamat fölött alakítsa.

Bár nem a bejelentéskor nem hangzott el, az MNB ezzel kimondatlanul is a forintot szeretné erősíteni, hogy az euróval szembeni árfolyam elmozduljon az elmúlt napokban tapasztalt szintjéről.

Csütörtök délelőtt aztán az MNB honlapján közölték, hogy 40 bázisponttal emelik az egyhetes betéti eszköz kamatát, amely így a múlt heti jegyzéshez képest – az alapkamat emelésének mértékével összeadva – összesen 70 bázisponttal nőtt, 2,5 százalékra.

A jegybank csütörtök délutáni közlése szerint 7703,6 milliárd forintnyi mennyiségben kapott ajánlatot, és ezt az összeget teljes egészében el is fogadta. Október 21-a óta, azaz a legutóbbi kamatemelés óta, amikor az egyhetes betéti kamat 1,8 százalékos volt, 6500 és 7400 milliárd forint között mozgott az egyhetes betéti tendereken befogadott mennyiségek száma, így a mostani összeg egyértelműen a legmagasabbnak számít.

A tender lebonyolítása után erősödésnek is indult a forint, a reggeli nyitáshoz képest és megközelítette a 364-es szintet.

Noha a 7700 milliárd forintnyi befogadott mennyiség valóban tetemes, de abszolút beleillik az eddigi tendenciába, azaz nem csak a mostani, 70 bázispontos effektív kamatemelésnek köszönhető a népszerűsége, hiszen ez az egyik legmegfelelőbb eszköz arra, hogy kiszívja a felesleges likviditást a rendszerből. Még mindig túl sok pénz kerül ugyanis a magyar gazdaságba, amely egyrészt természetesen jó, de másrészt megvannak a negatív hatásai is. A jegybank ezért is lépett egy markánsabbat a mostani emeléssel, amely, ha drasztikusan nem is erősíti, de mindenképp stabilizálja a forintot