Átállt a téli üzemmódra, és 0–24 órában áll rendelkezésre a Magyar Közút Nonprofit Zrt., amely a mintegy 32 ezer kilométernyi országos gyorsforgalmi, fő- és mellékutat üzemelteti. A november 10-es váltást jogszabály írja elő, az időpont nem függ az aktuális időjárástól, jelen esetben az ősz enyhe voltától. A lépés országosan 19 megyei igazgatóság 95 mérnökségének, valamint a központi irányításnak a dolgozóit érinti. A következő hónapokban mintegy 3700-an dolgoznak váltott, 12 órás műszakokban a szükséges téli útüzemeltetésen és a munka összehangolásán – a társaság közleménye szerint.

Fotó: Sóki Tamás / MTI

A Magyar Közút a 2020–2021-es téli szezonban az országos közúthálózaton 915 nehézgépjárművet, 160 rakodógépet és 158 hómarót mozgósíthat. Az idén jelentősen megújult a gépparkja: 66 új teherautót és 32 új Unimogot szerzett be, amelyek télen is bevethetők. A közútkezelő már mind a 94 mérnökségén feltöltötte a sótárolókat, így országosan összesen mintegy 137 ezer tonna útszóró só, 1300 tonna kálcium-klorid-granulátum, 2,9 millió liter kálcium-klorid-oldat és 20 ezer tonna érdesítőanyag áll rendelkezésre kezdőkészleten, ezek pótlása keretszerződésekkel az egész télre megoldott. Ezenkívül azokon a szakaszokon – összesen 488 kilométeren –, amelyeken nagyobb a hófúvás lehetősége, hófogó rácsokat és hálókat helyeznek ki. További 414 kilométeren hóvédő erdősávok is találhatók az országos közúthálózat mentén.