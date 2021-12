Az Inwatech húszévnyi sikeres működés után vonta be 48 százalékos tulajdonosnak a Susterra Capital Partners által kezelt Water Impact Alapot pénzügyi befektetőként. Miért volt erre szükség?

Az Inwatech rendkívül hektikus piacon dolgozik. Megrendeléseinek tetemes része az államtól és az önkormányzatoktól érkezik, de nem számítható ki előre, hogy egy évben hány ilyen igény jelenik meg, és ebből mennyit nyerhetünk meg. Volt évi 500-600 milliós, de 4-5 milliárdos árbevételünk is. Bár a nyereséget rendre visszaforgattuk, ez nem volt elég a piac folyamatos kiszolgálásához és ahhoz, hogy fővállalkozóként többéves projekteket bonyolítsunk le. Hiába nőtt a saját tőkénk egymilliárd forint közelébe, ezt egy veszteséges év képes erősen lecsökkenteni. Felmerült a kérdés, hogy meddig tudjuk stabilan megőrizni a teljes szakemberállományt ahhoz, hogy a piacon maradhassunk. De volt más okunk is: a hazai piacon nagyságrenddel fognak csökkenni az uniós csatlakozással összefüggő szennyvíztelepi közműfejlesztések, és bizonyos mértékben átalakulnak kék-zöld – gáz- és megújuló – infrastruktúrára. Ezért külföldön erősítenénk, de ehhez az eddiginél nagyobb tőkére van szükségünk.

Hol látnak lehetőségeket?

Célpiacainkat ugyanúgy keressük, mint Magyarországon a 2007-ben beindult EU-s beruházási ciklusokban, mert a kiszemelt országokban is a korábbi, hazaihoz hasonló közműberuházási hullám zajlik uniós forrás felhasználásával vagy az érintett országok együttműködése révén. Lengyelországban például már építettünk egy telepet, igaz, az a munkánk konfliktusos volt, mert be kellett lépnünk a tönkrement, ezért kiesett konzorciumi partnerünk helyére. Mindazonáltal

a lengyel piacon már jelen vagyunk, ismerik a technológiáinkat és akarnak bennünket.

Most is részt veszünk több ottani tervezésben, és reméljük, hogy a fő vagy egy helyi céggel társvállalkozói megbízást szerzünk. További célországunk Szerbia, ahol Kína jelentős infrastruktúra-beruházásokat támogat. Már másfél éve dolgozunk azon, hogy a nyolcmilliárd eurós szerbiai tervekben szereplő, több mint 160 szennyvíztelep-építésből munkát szerezzünk. Többek között ausztriai, csehországi és más országokbéli cégekkel versenyzünk, de jónak gondolom a pozíciónkat.

Mikor lesz eredményhirdetés? Fővállalkozóként próbálkoznak?

Szerintem több kiemelt telep esetében még talán az idén. Jellemzően konzorciumban pályázunk, és inkább technológiai vállalkozóként. Minden szerződés esetében igyekszünk olyan pozícióba kerülni, amelyben minél hamarabb hozzájuthatunk a pénzünkhöz, és nem vagyunk kiszolgáltatva közbenső szereplőknek, például számunkra még ismeretlen, régóta fennálló kapcsolat nélküli építőipari vállalatoknak. Persze igyekszünk fővállalkozóként is belépni a piacra, de az említett technológiai szerep egy ilyen projekt költségének mindenképpen már eleve a fele.

Merre terjeszkednek még?

Montenegróban a németországi KfW Bank is hitelezi (hitelezte) szennyvíztisztítók építésének egész sorát. Ezeket a megbízásokat legtöbbször német cégek nyerték el, de ezek gyakran átadták alvállalkozóknak a munkákat, amelyek vagy nem fejezték be, vagy olyan szakmai problémák maradtak utánuk megoldatlanul, amelyek gátolják a megfelelő hatásfokú szennyvíztisztítást. Mellesleg ilyen kivitelezésre jó néhány hazai példa is van. Montenegróban ráadásul tengerparti telepekről van szó, ahol nagy probléma a nem minden időszakban megfelelő tisztítás és ezzel összefüggésben a szaghatás. E létesítményeken lényegi technológiai problémákat kell megoldani. Ezekről két és fél éve egyeztetünk, tart a tervezési előkészítés. Ma már úgy tűnik, hogy meg is szerezhetünk néhány megbízást. Oroszországban a külföldi cégek szelektálása okán mi magyarok is juthatunk megbízásokhoz. A korábban más magyar cégek által elért eredmények is segítik, hogy ott is látunk ígéretes projekteket.

Milyen erős a verseny az Inwatech piacán?

Belföldön négy-öt cég van hozzánk hasonló szinten, itthon egyike vagyunk a legjobbaknak. Külföldön – tőlünk keletre és délre – a politika, a közpénz és a hatalom befolyása átitatja a piacot a szakmailag kevéssé felkészült vállalkozók sokaságával. Például amikor Moldáviában a Strabaggal indultunk egy tenderen, mellettünk 27-en adtak ajánlatot, és Horvátországban is több esetben nekifutnak 20-25-en. Négy-öt stabil pályázó azonban mindenütt van.

Minden létesítmény szennyvizének tisztítása egyedi feladat. Szakosodott emiatt az Inwatech?

Erre az egyediségre igyekszünk felhívni a megbízóink figyelmét, hiszen sok mindenre kell ügyelni. Ám úgy gondoljuk, hogy éppen ebben a sok mindenre való odafigyelésben vagyunk erősek.

Mikorra lesz olyan stabil a cég helyzete, hogy kiszállhat belőle a Water Impact?

Az elhúzódó tulajdonosváltás miatt erősen lecsökkent a rendelésállományunk. További nagy és új problémánk, hogy ha borul a létesítmények költségeinek előkalkulációja, akkor még az előre beépített áremelkedésekhez képest is kétszeres, háromszoros a tényleges drágulás bizonyos területeken. Tavaly például a Strabaggal leszerződtünk egy sátoraljaújhelyi projektre, de még nem látjuk, hogy mekkorára csökkenő eredménnyel leszünk kénytelenek lezárni, és van több hasonló példa is. A befektetőnk tőkéje ezt a helyzetet képes stabilizálni és a céget egy nemzetközi pályára állítani. Most úgy számolunk, hogy ha a jelenlegi projektek az üzleti terveinknek megfelelően alakulnak, akkor néhány év múlva a társaság tőzsdei bevezetésére is sor kerülhet.