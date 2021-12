Arra számítottam, hogy akik nem oltásellenesek, de a legkisebb ügyintézéssel meg tudják oldani, azok kapni fognak az alkalmon – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A kormányfő jelezte, hogy ezért meghosszabbítják az oltási hetet. Elsősorban a harmadik oltást veszik fel az emberek.

Míg Európában 6-7 százalék körüli a harmadik oltás aránya, nálunk ez már 20-21 százalék.

A harmadik oltás biztosan élet mentő oltás – jegyezte meg, utalva rá, hogy 6 hónap után gyengül az addig megkapott vakcinák nyújtotta védettség.

A miniszterelnök jelezte, hogy ha sikerül a fertőzések növekedését megakadályozni, akkor nincs ok a zárásra. A megoldás a harmadik oltás – ismételte meg, egyúttal mindenkit arra kért, hogy keresse a lehetőséget és vegye fel a vakcinát.

Ez egy fiatal vírus a kormányfő szerint. A tudósok azon dolgoznak, hogy az oltás melyik korcsoportban használ. A világ nem ugrott bele abba sem, hogy a gyerekeket lehet-e oltani, ehhez tudományos eredményekre volt szükség.

Eltelt két év és egy nagy gyógyszercég tudja ajánlani a készítményét az 5-11 év közöttiek számára is. Magyarország kétmillió vakcinát szerzett ebből a típusból, december 20-a körül jön az első szállítmány

– jelezte Orbán Viktor.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Kitért arra is, hogy soha nem látott mértékben emelték az orvosok bérét, emellett az ápolók bérét is meg tudták emelni, ami így sem elég, de meg tudtuk tenni – mondta a miniszterelnök. A kormányfő szerint a közigazgatásban dolgozók garanciát jelentenek arra, hogy az egészségügy ne omoljon össze. Furcsa mód – jegyezte meg –, a kórházi kapacitásaink nagyságrendekkel nagyobbak, mint Nyugat-Európában. Ezeket a kapacitásokat a kormányfő szerint fenn kell tartani a jövőben is.

Egyszerre három irányból ér minket támadás – utalt a miniszterelnök a migrációra. Idén már több mint 100 ezer migránst állítottak meg a határon. Ez 100 ezer bűncselekményt elkövető ember – fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, hogy ezért be kéne zárni őket. Ehelyett a kerítés túlsó oldalára visszavezetik őket. Az unió viszont azt szeretné, hogy itt maradjanak. A migráns kérelmek elbírálásá annak az országnak a nagykövetségén történik, ahonnan jönnek, ezért vissza kell menniük Belgrádba, amit a magyar hatóságok megvizsgálnak. Ezt azonban nem fogadják el az európai országok. Ez ostobaság – fogalmazott a miniszterelnök, mivel békeidőben hozták még ezeket a szabályokat, ma pedig háborús helyzet van.

A következő hónapokban minden korábbinál nagyobb nyomás lesz a déli határokon – jelezte a kormányfő. Orbán Viktor szerint a költségeket fedeznie kellene Brüsszelnek. A fizikai határvédelemre nem adnak pénzt, viszont minden másra igen. Példaként hozta fel a civil szervezeteket.

Engem nem a piac érdekel, hanem a magyar emberek – mondta a miniszterelnök a rezsicsökkentésre utalva. A kormányfő szerint ez a rendszer működik. Miért kellene ezen változtatni – tette fel a kérdést a kormányfő. Megvan a képességünk szerinte, hogy mi magunk szabályozzuk a piacot. A magyar kormány nem a multik, hanem az emberek oldalán áll – fogalmazott, hozzátéve, hogy nem lehet megengedni, hogy az egekbe ugorjanak az árak.

A középosztály meg van védve a kormányfő szerint az adórendszernek köszönhetően. Méltatta az adócsökkentés politikáját, elsősorban a munkát terhelő adókat csökkentik, ez 750 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. Így csökken a kisvállalati adó, az ekho, illetve a szociális hozzájárulási adó. Emellett megduplázzák a babakötvény után járó támogatás összegét. A kormányfő szerint nincs még egy ilyen magas összegű támogatási forma Magyarországon.