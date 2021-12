Kivétel nélkül valamennyi adóbevétel a várakozások felett teljesülhet az idén

– reagált a VG-nek Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, miután a Magyar Államkincstár legutóbbi adatai szerint szeptember végéig már 3875 milliárd forint bevétele származott az államkasszának az általános forgalmi adóból, ez az előző év azonos időszakához képest több mint 600 milliárdos plusz.

Nagyon jól alakultak a személyi jövedelemadóból származó befizetések is, már 300 milliárddal meghaladva a 2020. szeptemberi értéket, miközben az idei előirányzat mindössze 75 milliárddal magasabb a tavalyinál. Várhatóan csak ebből az adónemből 150–200 milliárd többletbevétele származhat 2021-ben a büdzsének.

Kovács Árpád hozzátette, elsősorban a gazdasági növekedésnek és a jóléti juttatásoknak köszönhető a költségvetési befizetések megugrása. Hangsúlyozta, hogy az infláció csak kisebb részben magyarázza az áfabevételek alakulását, ugyanis az adóbevételek különböző termékcsoportokból származnak, eleve nem egyformák az adókulcsok a fogyasztási típusú adóknál sem. Úgy számolt, hogy

az idén a 600 milliárd forintot jócskán meghaladhatja az előirányzatok feletti teljesülés, ami pedig bőven fedezi a családi adó-visszatérítés teljes költségét.

A számvevőszék korábbi elnöke megemlítette még, hogy a gazdaság kifehérítése miatt is egyre több befizetés érkezik az államkasszába, ami a Pénzügyminisztérium számítása szerint 2300 milliárdot jelent éves szinten.

Az infláció és a fogyasztás felfutása is szerepet játszott az áfabefizetések megugrásában – árnyalta a képet a VG-nek adott válaszában Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője, aki egyúttal jelezte, hogy a nyári hónapokban nagyon jól pörögtek a szolgáltatások, ami magával húzta az adóbevételek felfutását. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a büdzsét előzetesen alulbecsülte a kabinet. Májusban, amikor elfogadták az idei módosítást, még úgy számoltak, hogy a GDP növekedése az idén 4,3 százalék lesz, az infláció pedig 3,6. A mostani, hivatalos várakozások szerint 2021-ben 6,8 százalékos lehet a növekedés, az árszínvonal emelkedése pedig az év utolsó három hónapjában akár a 7 százalék fölé is ugorhat. Suppan Gergely ezzel együtt azt is jelezte, hogy az évnek ebben a szakaszában kifejezetten erős szokott lenni a kiskereskedelmi forgalom, ami tovább hizlalja a kasszát.

Mindenesetre szinte biztos, hogy az áfabevételek az idén átlépik az 5000 milliárd forintot, sőt, az időarányos teljesülés alapján az előirányzatnál (5015 milliárd) akár 250–300 milliárddal magasabban teljesülhetnek a befizetések, ami óriási rekord lenne a büdzsében.

Kovács Árpád a társaságiadó-bevételek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy év közben is voltak változások. Emiatt az előirányzat tetemes része már teljesült: míg tavaly egész évben összesen 406 milliárd érkezett be a költségvetésbe ezen a soron, 2021 első kilenc hónapjában már 434 milliárd. A többi adónem esetében is jól alakulnak a számok időarányosan, például jövedéki adóból szeptember végéig 907 milliárd érkezett be, 30 milliárddal több, mint egy évvel ezelőtt. Az energiaellátók jövedelmi adójára a kilencedik hónap végére teljesült a terv, itt is mintegy 10 milliárdos pluszban zárhat az idén az államkassza, és a pénzügyi tranzakciós illetékből is több befizetésre számíthat. A gépjárműadó-befizetések szeptember végén már 30 milliárddal meghaladták a tavalyi adatokat, így az egész éves tervezet már itt is teljesült, ahogy tavaly, úgy az idén is 30 milliárdos pluszbevétele keletkezhet ebből az adónemből a költségvetésnek.