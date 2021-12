Az 1996-ban létrehozott Tempus Közalapítvány (TKA) az elmúlt 25 évben folyamatosan bővülő lehetőségeket nyújtott a felsőoktatás hallgatóinak és oktatóinak is – mondta a VG-nek egy korábbi interjúban Czibere Károly, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felügyelete alatt működő szervezet elnöke. Bár jelenleg is rengeteg ösztöndíj-lehetőség van a Tempusnál, és a források sem szűkösek, mégis kevesen jelentkeznek a külföldi kurzusokra, holott sokkal nagyobb aktivitást is tudnának finanszírozni. Az okokat meg kell vizsgálni, de a hallgatók érdeklődését nyilván visszavetették a járvány kapcsán elrendelt utazási korlátozások és a digitális oktatás elterjedése is Czibere Károly szerint.