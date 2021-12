Bakancslistás hellyé tervezi formálni a csaknem két éve zárva tartó városligeti Gundelt az új üzemeltető, az Eventrend Group, amely hosszú távú, 25 évre szóló szerződéssel vette bérbe a leghíresebb magyar étteremként jegyzett helyet a Bagolyvár étteremmel együtt. A helyzet pikantériája, hogy

a világszerte ismert és elismert Gundel étteremből az elmúlt évtizedekben eltűntek a magyar vendégek, és egyre inkább olyan hellyé vált, amelyet mindenki ismert határon innen és túl, de a nagy többség sosem járt ott, noha a Városligetben ma is tízezrek fordulnak meg egy-egy hétvégén.

Fotó: pinter arpad aka the pixeltaster / Gundel

A kilencvenes években elvégzett felújítás és üzemeltetőváltás nyomán elitista, feszengős hellyé vált Gundel Károly egykori étterme. A betérő vendégre kötelezően nyakkendőt és zakót adtak ott, ahol egy évszázaddal korábban a vendéglős tíz gyereke szaladgált az asztalok között, és mindenki otthon érezte magát. A fiatal katonák a kedvesükkel éppúgy betértek egy kávéra és süteményre, vagy főtt tojást pörköltlében ebédelni, akárcsak az elegáns, gazdag családok, akik megengedhették maguknak, hogy végigkóstolják a teljes étlapot. A Gundel ezerfős terasza egészen az állatkert japánkertjéig benyúlt, nyáron 250 fős személyzet dolgozott, és volt hogy napi háromezer adag ételt szolgáltak fel.

Gundel Károly étterme éppen attól vált legendássá és mindenki által kedvelt, nagy forgalmú hellyé, hogy a különböző társadalmi rétegek, a különböző vastagságú pénztárcával érkezők mindegyike a magáénak érezte és rendszeresen látogatta,

nem csak egy-egy szalagavatót vagy fontos családi eseményt ünnepeltek ott – ahogy az újabban már egyre kisebb számban érkező, napi ötven-hatvan vendég többsége tette. Az új üzemeltető társaság, az Eventrend Group társalapítója, Kőrössy Zoltán a Gundel étterem újranyitásáról tartott sajtóbeszélgetésen elmondta: vissza akarnak térni a gyökerekhez. A Gundel étlapja nyolcvan-száz éve készen van, nem kell semmit újragondolni, hiszen a magyar gasztronómia alapjának tekinthető, legendássá vált ételekre bízvást lehet építeni ma is.

A hivatalos nyitónap szerdán van, rövid próbaüzem után élesben debütál a régi-új étlap és az újraélesztett vendéglátós koncepció. A Danubius Hotels tulajdonában, de az Eventrend Group üzemeltetésében újranyitó étterem executive séfje, Wolf András a Japánból nemrég hazatért Moldován Viktorral együttműködve kísérletezte ki hosszú hónapokon át az eredeti receptúrák szerinti autentikus ízeket. Azért nem került fel a kelkáposzta-főzelék az étlapra, mert nem sikerült olyan beszerzési forrást találni, amely az év 365 napján azonos minőségű alapanyagokat tud szállítani ebből a zöldségből. A leghíresebb és legismertebb magyar ételek közül a legkedveltebb tizenegy – mint nemzeti válogatott – azonban az étlap állandó szereplője lett – tudtuk meg.

A Gundel belső tereit Hergenrőder Ildikó belsőépítész és Meskó Zsolt színházi rendező közösen álmodta meg, színházi élménnyé is formálva a kávéházi és éttermi részre osztott Gundelt, ahová még egy korabeli fiáker is bekerült négyfős női cigányzenekarral. A világon egyedülálló zenei formáció is az újrapozitionált Gundel lényeges eleme, ahol valaha Cinka Panna cigányzenekara játszott.

Az árazás sarkalatos pontja volt az újrapozicionálásnak – jelezte Kőrössy Zoltán. Céljuk határozottan az, hogy minél szélesebbre tárják az étterem ajtaját a vendégkör előtt. A kávéházban a reggeli ételek kétezer forinttól, a főételek négyezer forinttól, a nagy klasszikus Gundel-desszertek szintén kétezer forinttól kaphatók. Az éttermi részben vacsoraidőben a szabadon variálható háromfogásos menü 10 500, a négyfogásos 12 600 forintba kerül, és Zsolnay porcelán, ezüst evőeszköz és damasztterítés dukál hozzá.