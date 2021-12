Mindhárom budapesti autómegosztónak jól sikerült az éve, a járvány ellenére nőtt az ügyfélkörük, az autóik kihasználtsága, valamint új szolgáltatásokat vezettek be és fejlesztettek is idén.

A Mol Limónak jelenleg mintegy százezer regisztrált ügyfele van, 2019-ben ez a szám negyvenötezer volt, tavaly pedig hatvanhétezer.

A járványhelyzet miatt az ügyfélbázis jelentős átalakuláson ment át, sőt a többnapos bérlési lehetőség bevezetése óta megjelentek azok az ügyfelek, akik kifejezetten a hétvégi kirándulásokra veszik igénybe autóinkat. Az autókkal megtett kilométerek száma is megugrott

– mondta a VG-nek Vető Bálint, a Mol Limo ügyvezető igazgatója. Hozzátette, 2020-hoz hasonlóan idén is a járványhelyzet alakította a piaci trendeket, az ügyfelek szokásait, míg korábban a péntek–szombat esti kimozdulások alkalmával, az étterembe vagy szórakozni indulók vették igénybe az autómegosztók szolgáltatásait, addig mára ez egyre inkább áttevődött a vidéki látogatásokra, a bevásárlásokra, a munkába járásra és az ügyintézésre.

Buday Bence, Share Now Magyarország (Wallis Autómegosztó Kft.) ügyvezető igazgatója is arról számolt be lapunknak, hogy a lezárások után, májustól kezdődően jelentősen nőttek a mobilitási igények, és ez a növekedés töretlenül jellemezte a teljes nyári és őszi időszakot, az új regisztrálók, és a vezetések számában is. Ez alapján arra számít, hogy tavalyhoz képest vezetésszámban több mint duplázni tudják az előző évi eredményeket, ahogy a regisztrált felhasználók száma is közel kétszeresére nőhet idén. Nyáron népszerűek voltak az egy- és többnapos bérleti csomagok, a rövid, percalapú városi vezetések mellett a privát felhasználók elsősorban hétvégén, míg a vállalati felhasználók egyre nagyobb mértékben hétköznap választják ezeket a hosszabb idejű bérléseket – tette hozzá Buday Bence.

Számos fejlesztést is megvalósítottak idén a piac szereplői, a tisztán elektromos autókat megosztó GreenGo közel 10 százalékkal növelte a flottáját. „Több mint 30, nagyobb hatótávolságú autót vezettünk be, emellett nagyságrendileg nyolc négyzetkilométerrel kijjebb toltuk a zónahatárokat, és azoknak a felhasználóinknak is szélesítettük a kizárólag elektromos autós állományunkat, akik nagyobb tárgyakat szeretnének mozgatni” – emelte ki a VG-nek Ádám Boglárka, a GreenGo ügyvezetője. Hozzátette, a fejlesztéseik nem mindig látványosak, de folyamatosak és rendkívül fontosak, éves szinten több tízmillió forintot költ a cég a szolgáltatás megújítására, támogatására a flottabővítés mellett. A GreenGo ügyfélbérlésekhez kapcsolódó idei árbevétele az előzetes számítások alapján 15-20 százalékkal fogja felülmúlni a tavalyit.

A csomagszállításra alkalmas kishaszongépjárművek bérlési lehetőségét a Mol Limo is bevezette idén ősszel, továbbá kreditekkel jutalmazza az ügyfeleit, ha a cég munkáját segítve töltenek vagy tankolnak, illetve egyszerűbb és felhasználóbarátabb lett a regisztrációs folyamat is.

A Share Now flottája idén három új autómodellel és több mint száz autóval bővült, így már tizenhárom különböző modell, összesen több mint négyszáz autó érhető el a szolgáltatónál. Bővült a szolgáltatási zónája is, egyes külső kerületeket és agglomerációs településeket elsőként tudott bekapcsolni az autómegosztás keringésébe. Lehetővé tette idén a hosszú távú autómegosztást is, így percdíjastól akár harminc napig választhatók bérlési csomagok. Továbbá bevezette az alkalmazáson keresztül rendelhető autó házhoz szállítást is, vagy egész éjszakára lefoglalhatja az ügyfél az egyik autót, hogy biztosan ott várja, amikor reggel elindul. A Share Now több mint 50 százalékkal növelte idén a munkavállalóinak létszámát elenyésző fluktuáció mellett, és arra számít a vállalat, hogy idén megduplázza a tavalyi árbevételét Magyarországon.

A Mol Limo is meg tudta tartani a munkavállalóit, és bizonyos területen növekedni is tudott, a forgalma 2021-ben összességében meghaladta a tavalyi, sőt a 2019-es szintet is, a nyereségesség azonban egyelőre várat magára, tervei szerint a szolgáltatás 2025-re válhat profitábilissá. Mióta a carsharinget lehet béren kívüli juttatásként választani, a B2B partnereik köre is jelentősen bővült, ez a terület egyre fontosabb szerepet tölt be a cég szolgáltatásában. Jövőre a flottában lévő egyes autók cseréjét tervezi a vállalat részben amortizációs okok miatt. Mindhárom autómegosztó flottabővítést, új szolgáltatások bevezetését és a kényelmi szolgáltatások további fejlesztését tervezi jövőre, valamint a piac, illetve a bevétel és a forgalom növekedésével számol.