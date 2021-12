A lakosság 78 százaléka képes lenne a fizetési kérelmet fogadni és jóváhagyni, ha ismerné a feltételeket és a bankja biztosítaná ezt a szolgáltatást – hangzott el a GIRO Zrt. és a FinTechZone webináriumán.

Lemák Gábor, a FinTech Group társalapítója előadásában kifejtette, az azonnali fizetés rendszere másfél éve stabilan működik Magyarországon, ennek egyik kiegészítő szolgáltatása a fizetési kérelem, amely momentán hat banknál érhető el, ám véleménye szerint egyelőre túlárazott, és jelentős kihívást jelent a lakossági és kereskedői edukáció is.

Selmeci Kovács Zsolt, a Giro vezérigazgatója úgy véli, nem használjuk ki eléggé az azonnali fizetési rendszerben rejlő lehetőségeket, pedig minden igényt kielégít, hiszen a teljes feldolgozási idő az esetek 96 százalékában két másodpercet sem vesz igénybe – a második évben egyébként 20 százalékkal emelkedett az utalások darabszáma, az értékük pedig 30 százalékkal magasabb.

Bartha Lajos, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója arról beszélt, a bankkártyás fizetés 30 év alatt ért el odáig, hogy 1 milliárd tranzakciót regisztráljanak egy évben, és szerinte az azonnali fizetésnél erre nem kell majd ilyen sokáig várni. Hangsúlyozta, 2010-ben kizárólag munkanapokon, 12-36 órán belül történt meg egy-egy átutalás, ez a tavalyi évtől mindössze 1-2 másodperc a hét minden órájában. Közölte, 16 hónap alatt 190 millió azonnali tranzakciót regisztráltak, ennek pedig a már említett 96 százaléka két másodpercen belül zárult le.

Az MNB-nél 2022 első negyedévének végére tervezik a következő fejlesztési ütem megvalósítását: a kötelező QR-kód olvasási képességet, az egységes QR-kód szabvány továbbfejlesztését a hitelesítési funkcióval, a 10 millió forintos limit felülvizsgálatát, az egységes márkahasználatot, illetve a pozitív visszajelzés kötelezővé tételét, hiszen egyelőre ez csak a negatív visszaigazolásra igaz. Az MNB azt szeretné elérni, hogy a fizetési kérelemnek ne legyen külön díja a bankoknál, a cél pedig az, hogy 2030-ra a jelenlegi 24 százalékról 50 százalékra nőjön az elektronikus tranzakciók aránya a készpénzhez képest, amivel az európai középmezőnybe léphetnénk fel.

A Raiffeisen Bank részéről Oláh Gábor és Pjeczka Attila kifejtette, a szolgáltatói oldalról azért előnyös a fizetési kérelem, mert költséghatékonyabb, azonnali jóváírást jelent, és a hűségprogramok támogatására is kiválóan alkalmas, míg az ügyfelek részére megadja a szabadságot, hogy akkor fizet, amikor szeretne az egyszerű és gyors folyamattal. Véleményük szerint a rendszer terjedését hátráltatja, hogy nem tudja minden bank fogadni, a kereskedők és szolgáltatók nem ismerték fel az előnyeit, a vásárlóknál pedig egyelőre nincs akkora igényük a bevezetésére.

Deé Gergely, a Díjnet Zrt. vezérigazgatója és a Magyar Posta e-csatornáinak vezetője azt mondta, az új fizetési megoldásoknál nem egy év alatt kell várni az áttörést, az érintésmentes kártyahasználat sem azonnal terjedt el.

Sárospataki Albert, a Billingo vezérigazgatója szerint azért alacsony a kereslet a fizetési kérelem iránt, mert kevésbé van jelen a köztudatban, és ezt azzal indokolja, hogy kevés banknál érhető el a szolgáltatás, amelynek egyszerűségét hangsúlyozta: a kereskedő kiállítja a számlát, ami megjelenik a vevő netbankjában fizetési kérelemként, a vevő kifizeti, a Billingóban pedig fizetettre változik a számla.

Al-Absi Gáber, az OTP Mobil ügyvezető-helyettese előadásában elárulta, 8 ezer webáruháznál vezették be az azonnali fizetés lehetőségét, és már 5 százalék feletti a tranzakciók aránya, amit pozitívnak tart, mert ő is azt emelte ki, hogy a felfutáshoz időre és edukációra van szükség. A szakember fontosnak nevezte, hogy a fizetés előválasztó oldalon az ügyfél számára egyértelműek a lehetőségek, és látja, hogy nem csupán bankkártyával, hanem az azonnali fizetés rendszerével is fizethet.

Végül Horváth Attila, a Big Fish Payment Services ügyvezetője arról beszélt, az új fizetési megoldások több kérdést vetnek fel a kereskedői oldalról. Példaként említette, hogy biztonságos-e, probléma esetén ki tud segíteni neki, és ő hogyan segíthet a vevőnek, használják-e majd a vásárlók, milyen üzleti, jogi és informatikai feltételei vannak, milyen költségekkel jár és miben különbözik az eddigi megoldásokhoz képest? Horváth Attila kijelentette, az ügyfelek nem fognak bankot váltani a fizetési kérelemért, így a sikerhez az kell, hogy minden pénzintézet elfogadja, indítsanak kommunikációs kampányt, valamint legyen olcsóbb, gyorsabb és egyszerűbb az eddigi megoldásoknál.