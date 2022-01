Részben az áremelési hírek hallatán, részben a két ünnep között is zajló felújítási munkálatok miatt az év végén rendkívüli módon megélénkült a kereslet, a felhalmozott raktárkészletek jelentős részét értékesítették az építőanyag-kereskedők. Mindennek és a késő ősszel bejelentett gyártói önköltség-emelkedések következtében

máris megérkeztek az üzletekbe a 10-15 százalékkal drágább építőanyagok és építési termékek.

A Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület (ÉKE) elnöke, Wiesinger Raimund a VG Podcast stúdiójában elmondta, hogy emiatt a gyártói áremelések viszonylag gyorsan átmennek a kereskedelmi láncokon, és bár még van olyan termék, illetve termékkör, amiből a tavalyi áron lehet vásárolni, általánosságban nem érdemes arra számítani, hogy az új árajánlatokat még a korábbi szinten kaphatják meg a vásárlók.

Az építőanyagok további drágulása meg fogja nehezíteni a korábban már fix áron bevállalt kivitelezések finanszírozhatóságát, az újabb áremelkedés miatt vagy a kivitelező, vagy a beruházó kénytelen mélyebben a zsebébe nyúlni

– mondta.

Fotó: KALLUS GYÖRGY / VG

Legnagyobb mértékben a szárazépítészeti áruk, jellemzően a gipszkartonok fogytak el, ezekből az új évre kevés, vagy semmi nem maradt a raktárakban. Tavaly olyan áremelési hullám ment végig a rendszeren, ami alapvetően a szigetelőanyagokat érintette, de a betonacélt is kiemelkedő mértékben, aminek közel kétszeresére, valamint a faanyagot, aminek nagyon gyors ütemben 2,5-3-szorosára ment fel az ára. A piacon azt várták, hogy lesz egy kis visszarendeződés a második félévben, ami a faáru esetében és a betonacélnál észlelhető is, de szárazépítészet, illetve a szigeteléshez használatos termékek ára még tovább fog emelkedni – véli a szakmai egyesület elnöke.

Tavaly a világpiaci nyersanyagszűke olyan folyamatokat indított el, ami soha nem látott áremelkedéseket okozott,

2022-ben pedig az energiaárak robbanása és annak következményei jelentkezik majd az építőanyagárakban.

A villamosenergia ára hirtelen a 2,5-szeresére, a gázé a 4,5-szeresére drágult, ami az építőanyagok előállításához felhasznált energia miatt gyorsan beépül a gyártói, majd a kiskereskedelmi árakba is. Átlag felett drágulhatnak az égetett termékek, mint a tégla és a cserép, és az üzemanyagárak emelkedése az import termékek árát is tovább pumpálja majd – sorolta az ÉKE elnök az idei folyamatok mozgatórugóit.

Bizonyos területeken – így a betonacél és a faanyagok piacán – további árcsökkenést várnak a piacon, de az árkorrekció, az egyelőre megbecsülhetetlen mértékű visszarendeződés lassabb lesz, mint az előző évben tapasztalt felfutás volt. Wiesinger Raimund leszögezte, hogy a korábbi árszinteket valószínűleg nem látjuk már viszont.

Az építőanyag-kereskedések árbevétele emelkedett tavaly, de a volumenekkel gond van, miután az árak elszálltak, a mennyiség várhatóan nem nő az idén, a magasba szökött árak miatt pedig már a beruházók is elgondolkodnak, hogy érdemes-e megépíteni egy-egy ingatlant, és vannak, akik a felújítási munkákkal is kivárnak. Az ÉKE is szorgalmazza a felújítási támogatások meghosszabbítását, mert azok hatékonyak, igényt és lehetőséget teremtettek a minőségi anyagok felhasználására is.