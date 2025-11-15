Blue chipek: az OTP célba veheti a 40 ezer forintot, nagy lehetőség van még a Richter, a Mol és az MTel részvényeiben is
A héten a Magyar Telekom is közzétette időközi beszámolóját, ezzel véget ért a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon a magyar blue chipek számára. Az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom idén utoljára fedték fel lapjaikat, amit elemzői célármódosítások sora követett. Megnéztük, melyik nagy hazai tőzsdei cégről várható mindezek alapján a legnagyobb hozam.
Az OTP elmúlt években látott menetelése a harmadik negyedévben is folytatódott, a legnagyobb magyar bank 7 százalékkal bővülő, 330 milliárd forintos adózott eredményt könyvelhetett el az időszakra, az első kilenc hónapban pedig 3 százalékkal 849 milliárd forintra gyarapodott a nettó profitja. A pénzintézet az egész éves célkitűzéseit is megerősítette.
Blue chipek: a legoptimistább forgatókönyv szerint célba veheti a 40 ezer forintot az OTP kurzusa
Az elmúlt napokban bejelentett kormányzati bankadóemelési tervek és a kamatstop meghosszabbítása ugyan visszafoghatja némileg a következő negyedévek teljesítményét, és az oroszországi leánycég államosítása is kockázatot jelent, az elemzők összességében optimisták a bankpapír kilátásait illetően.
A Goldman Sachs pénteken 33 ezer forintról 35 500 forintra srófolta fel árfolyam-várakozását, ami 9,4 százalékos felértékelődési lehetőséget jelez. Az amerikai nagybank szerint továbbra is venni kell a legnagyobb magyar részvényt.
A november 7-i gyorsjelentés óta ez már a negyedik céláremelés az OTP részvényeire, miután a JPMorgan, a Concorde és az Autonomous Research is magasabb polcra tette a bankpapírt. Az utóbbi ráadásul mindenki mást túllicitálva 39 504 forintos árfolyam-várakozással jelentkezett be.
Az LSEG adatbázisában szereplő elemzői célárak mediánja ezzel 35 188 forint, ami 8,5 százalékos ralit vetít előre a jelenlegi, csúcsközeli szintről is. Az OTP-t követő 13 befektetési szolgáltató közül tíz vételt, egy tartást javasol, és csak kettő szerint érdemes a jelenlegi szinten lezárni a pozíciót.
Egész jó befektetési sztori kerekedhet a Molból
A Mol az OTP-vel egy időben a várakozásokat szinte minden tekintetben felülmúló negyedéves eredményről számolt be, ami elsősorban a finomítói szegmens erős teljesítményének volt köszönhető. Az olajtársaság az iparágban leginkább figyelt, tisztított (CCS) EBITDA soron 15 százalékkal 974 millió dollárra emelkedő eredményt tett közzé, ami 3 százalékkal meghaladta az elemzői konszenzust is.
A Hernádi Zsolt vezette társaság ezzel együtt óvatos maradt, és felülvizsgálja egész éve vonatkozó céljait. Egyelőre az elemzők is kivárnak, céláremelés ugyanis nem érkezett a gyorsjelentés egy héttel ezelőtti közzététele óta.
A százhalombattai finomítóban keletkezett tűz és a kényszerű leállás, az orosz olajszállítással kapcsolatos kockázatok és az Adria olajvezetéket üzemeltető horvát Janaffal fennálló konfliktusok, valamint az orosz olaj vásárlására vonatkozó szankciók alól az Egyesült Államoktól megkapott mentesség miatt most rendkívül izgalmas a Mol helyzete.
Az Erste olaj- és gázipari elemzője, Pletser Tamás szerint
a Mol rövid távú nyereségkilátásai nem rosszak, leszámítva, hogy a Dunai Finomító legalább fél-egy évig 50-55 százalékos kapacitáskihasználtsággal üzemel. A finomítói árrések jelenleg nagyon erősek, a növekvő Ural-Brent árkülönbség pedig szintén részben a Mol zsebét gazdagítja. A szankciók miatt ablak nyílhat a szerbiai NIS megvételére, ami stratégiailag kifejezetten jó irány lenne
– írja jegyzetében a szakértő, aki mindezek alapján úgy látja, hogy a Mol iránt érezhetően nő a befektetői érdeklődés, a bizonytalanságok csökkenésével pedig akár egy egész jó befektetési sztori is kerekedhetne belőle.
Az elemzői konszenzusban szereplő medián célár 3250 forint, ami 6,2 százalékos felértékelődéssel kecsegtet. A társaságot követő brókerházak közül négy vételt, három tartást, kettő pedig eladást javasol.
Ideiglenes lehet a Richter lassulása, közel negyedével érhet többet a részvény
A Richter számára nem egészen úgy alakult az elmúlt időszak, ahogyan azt a befektetők és az elemzők tervezték. Részben az erős forintnak is betudhatóan a várakozásoktól elmaradó negyedéves teljesítményről számolt be a döntően külpiacokra termelő gyógyszergyártó.
A Richter kilenchavi adózott nyeresége 7 százalékkal 163,3 milliárd forintra esett vissza. A harmadik negyedévben ebből 43,3 milliárd forintos nettó eredményt termelt a vállalat, ami jócskán elmarad az 50 százalékos bővülést és 56 milliárdos tételt prognosztizáló elemzői konszenzustól.
Az átmenetinek vélt lassulás miatt a vezetőség 2025-ös céljait is lefelé módosította a gyógyszergyártó, a gyógyszergyártási árbevételnél közel 2,3 milliárd eurós tételt vár, míg a tisztított EBIT-nél 8-10 százalék körüli növekedés várható éves szinten.
A befektetők mellett az elemzők sem bántak kesztyűs kézzel a társasággal, melynek papírjaira három célárvágás is befutott már.
- Elsőként a Santander Brokerage Poland vágta vissza 12 ezer forintról 11 100 forintra várakozását,
- majd a Concorde is megmetszette, az addig a piacon a legmagasabbként forgó 14 ezer forintos lécet 13 ezerig tette lejjebb.
- Legutóbb az HSBC lépett, 200 forinttal, 10 600 forintra mérsékelve árfolyam-várakozását.
A konszenzusos medián célár 12 190 forint, ami 24 százalékos ralit hozhat a jelenlegi, az eredménybeszámolót követően jelentősen megtépázott árfolyamszintről. A Richter papírjait hét bankház szerint venni kell, további két bróker pedig tartást javasol.
Két számjegyű hozammal kecsegtet a Magyar Telekom
A Magyar Telekomnak sikerült hoznia a vártat a július és szeptember közötti időszakban. A blue chipek közül utolsóként jelentő távközlési társaság nettó eredménye kereken ötödével, 55,2 milliárd forintra nőtt a harmadik negyedévben, míg 2025 első kilenc hónapjában éves bázison 29,4 százalékkal, 165,6 milliárd forintra emelkedett.
A menedzsment ezek tükrében megerősítette egész éves céljait is, így a bevételek 1–3 százalékkal, az EBITDAaL pedig 15 százalékkal emelkedhet, miközben az adózott nyereség is átlépheti a 200 milliárd forintos szintet.
A jelentésre eséssel reagált a kurzus, az elemzőházak közül egyelőre senki sem módosított a kilátásokon. A konszenzusos medián árfolyam-várakozás 2046 forint, ami 16 százalékos felértékelődési potenciállal kecsegtet.
A Magyar Telekom részvényeit négy bank vételre, további két pénzügyi szolgáltató pedig tartásra ajánlja.