Ezt már nem bírják az idegek, elszemtelenedtek a bolti szarkák Dániában és Németországban

Kevesebb mint egy évig bírta a küzdelmet a bolti szarkák ellen Fie Solverblad, az odensei Coop365 áruház üzletvezetője, ezután kénytelen volt felmondani, mert egyre több vásárló csalt az önkiszolgáló pénztáraknál, ő pedig nem tudta csökkenteni a lopások számát, az ellopott áru mennyiségét – írja a dán Fyens Stiftstidende hírportál.

A bolti szarkák rákaptak az önkiszolgáló kasszákra / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A bolti szarkák miatt mondott fel a dán üzletvezető

Odense egy nagyváros a Fyn szigeten, körülbelül 180 ezer lakossal. Fie Solverblad, aki a Coop365 áruházlánc helyi fiókját vezette, a munkáját végezve észrevette, hogy egyre több vásárló arra használja a Scan and Pay önkiszolgáló fizetést a pénztáraknál, hogy árukat lopjon el a boltból, egyszerűen mellőzve az árucikkek beolvasását.

Először megpróbálta felvenni a harcot a szarkákkal, júliusban például elérte, hogy minden második önkiszolgáló fizetést ellenőrizzenek a korábbi minden negyedik helyett, az eredmény azonban meglehetősen visszafogott volt, nem sikerült érdemi javulást elérnie.

Most itt az ideje, hogy új kihívások után nézzek

– mondta a portálnak Solverblad.

Németországban hatalmas a kár

Nemcsak Dániában, hanem Németországban is egyre több a bolti lopás – teszi hozzá a német Focus Online.

Az áru biztosítása és az alkalmazottak képzése ellenére a kereskedelemben mindent ellopnak, ami nincs odaszögezve. Különösen a szervezett és hivatásos bolti lopások okoztak fájdalmas veszteségeket a kiskereskedelemnek az elmúlt években

– nyilatkozta nemrég Frank Horst, a kölni EHI Retail Institute kiskereskedelem-kutató intézet munkatársa.

Az EHI tanulmánya szerint a csalók és a tolvajok csak tavaly mintegy 2,95 milliárd euró kárt okoztak a német kereskedelmi vállalkozásoknak.

Ez 4,6 százalékkal több, mint 2023-ban. A teljes kár zsinórban harmadjára emelkedett, és megdöntötte az eddigi csúcsot.

A kereskedők egyre szigorúbban próbálnak fellépni a jelenséggel szemben. Egy regensburgi Edeka áruház például megfigyelőrendszert telepített az önkiszolgáló pénztárakhoz, hogy elejét vegyék a lopásoknak. Németországban azonban hatalmas vitát váltott ki az eljárás. Sok vevő nagyon felháborodott, amikor egy ott felvett 38 másodperces TikTok-videó bemutatta, hogy milyen szigorúan figyelik az önkiszolgáló pénztárakat.