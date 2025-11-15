Deviza
EUR/HUF384.47 0% USD/HUF330.8 0% GBP/HUF435.35 +0.04% CHF/HUF415.97 -0.04% PLN/HUF90.93 0% RON/HUF75.62 0% CZK/HUF15.9 0% EUR/HUF384.47 0% USD/HUF330.8 0% GBP/HUF435.35 +0.04% CHF/HUF415.97 -0.04% PLN/HUF90.93 0% RON/HUF75.62 0% CZK/HUF15.9 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Dimitrij Peszkov
Ukrajna
Vlagyimir Putyin

Moszkva kereken kimondta, Zelenszkij egyetlen utat hagyott: Putyin mindent elvesz, amit csak eltervezett

Oroszország folytatja a háborúzást, amíg el nem éri a Vlagyimir Putyin elnök által kitűzött célokat. Az orosz sajtószóvivő szerint Ukrajna szabotálja a tárgyalások folytatását, így még távolabbra csúszik a béke lehetősége, ám ennek nagy ára lesz.
VG
2025.11.15, 09:01

Ha Ukrajna elutasítja a párbeszédet Oroszországgal, rosszabb pozícióba kerül az esetleges tárgyalások során – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára.

orosz Peszkov Putyin, ukrajna
Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin sajtófőnöke Ukrajnának célozta kemény szavait / Fotó: AFP

„Az ukrán félnek ilyen nyilatkozatok fényében tudnia kell, hogy előbb-utóbb tárgyalnia kell, de sokkal rosszabb pozícióból. A kijevi rezsim pozíciója napról napra romlik” – jegyezte meg Peszkov. Szomorúnak nevezte a kijevi tárgyalások felfüggesztésére vonatkozó információkat.

Nem lesz vége a háborúnak Ukrajna miatt? 

A sajtószóvivő rávilágított arra is, hogy Oroszország folytatja a háborúzást, amíg el nem éri a Vlagyimir Putyin elnök által kitűzött célokat, mivel nincs lehetőség a párbeszéd folytatására.

A legfontosabb számunkra, hogy biztosítsuk a biztonságunkat, érvényesítsük érdekeinket, biztosítsuk a jövő generációk biztonságát, és teljesítsük a előttünk álló feladatokat 

– magyarázta a Kreml képviselője. Peszkov nem értett egyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter szavaival sem, miszerint Oroszország nem akarja igazán a békét. Szerinte Moszkva nyitott a politikai-diplomáciai módszerekkel történő rendezésre.

Az orosz külügyminisztérium hivatalos képviselője, Maria Zaharova a Times cikkét kommentálva megjegyezte, hogy Kijev megszegte az embercsere-megállapodást, mivel a megegyezés szerinti 1200 ember kevesebb mint 30 százalékát adta át.

Három tárgyalási forduló

Az év eleje óta Oroszország és Ukrajna több találkozót is tartott Isztambulban: május 16-án, június 2-án és július 23-án. Az utolsó találkozó eredményeként a felek megállapodtak abban, hogy folytatják a súlyosan sebesült és beteg hadifoglyok határozatlan idejű cseréjét. Moszkva kifejezte hajlandóságát, hogy további háromezer ukrán katona holttestét átadja Kijevnek, és javasolta, hogy mindkét fél legalább 1200 fogolyt cseréljen ki.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu