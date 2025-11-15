Deviza
otthonteremtés
Otthon Start Program
lakásvásárlás

Minden negyedik fiatal már rövid távon lakást tervez venni, az Otthon Start besegített

Akár néhány évvel ezelőtt is lehetetlennek tűnt volna. Az Otthon Start program beindította a fiatalok fantáziáját, lakáshoz jutni most már nem csak évtizedek spórolásával lehet, hanem akár rövid távon.
Pető Sándor
2025.11.15., 09:15

Felgyújtotta a fiatalok fantáziáját az Otthon Start Program. A K&H felmérése szerint a harmadik negyedévben a 19-29 évesek 26 százaléka tervezett lakásvásárlást három éven belül, tehát közülük minden negyedik – írta közleményében a bank.

Az Otthon Start program a fiatalok terveit is jelentősen megváltoztatta: könnyebb, gyorsabb az út
Az Otthon Start program a fiatalok terveit is jelentősen megváltoztatta: könnyebb, gyorsabb az út  Fotó: Kallus György

Történt egy nagy változás: a könnyebben, nagyobb hitelhez segítő, államilag támogatott Otthon Start jelentősen megemelte azt az összeget, amiben a fiatalok gondolkodhatnak, és ennek jelentős szerepe van a lakásvásárlásban, hiszen kibővíti az elérhető ingatlanok körét.

A felmérés lakásvásárlást tervező résztvevői átlagosan több mint 43 millió forintot költenének az ingatlanra. Ez tavaly még csak 32 millió forint volt a K&H ifjúsági index szerint. Ez nagy változás a pozitív irányba: bő 30 százalékos bővülés. 

Sokkal kevesebben említették, hogy 20 millió forintnál kisebb értékű lakás vásárlását engedhetnék meg maguknak: tavaly még 47 százalék, tehát a válaszadók fele, idén már csak 17 százalék, tehát a hatoduk. 

Habár az átlag magasabb, viszonylag a legtöbben – 23 százalék – a 20-29 millió forintos árkategóriát lőtték be. Budapest és a vidék közt az árak különbségéből eredően elég nagy különbség mutatkozott. 

A budapesti lakásban gondolkodó fiatalok 49 milliós kiadással számolnak, a kisebb városokban vagy vármegyeszékhelyeken pedig 40-41 millió forintos összeget szánnának a vásárlásra. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a fiatalok részben az Otthon Start Program segítségével magasabb értékű lakás megvásárlását is elképzelhetőnek tartják

– fogalmaz a közlemény.

A frissen bevezetett Otthon Start Program komoly segítséget jelenthet. Államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál azoknak, akik új vagy használt lakást szeretnének vásárolni. A hitel akár 50 millió forintig, 25 éves futamidővel is igényelhető. 

A drágább lakások előtérbe kerülését egy másik tényező is indokolja: egy év alatt jelentősen változtak az árak, például a fiatalok által első lakásként gyakran választott paneleké. 

A közlemény az Otthon Centrum legfrissebb elemzését említi, amely szerint Budapesten a panelek négyzetméterára átlagosan 1,14 millió forint, ami egy év alatt 38 százalékos drágulást jelent. A legnagyobb drágulás a XI. és XIII. kerületben történt, ahol már 1,2–1,27 millió forint az átlag. A nagyobb városokban a négyzetméterár 700–900 ezer forint között mozog, szinte mindenhol a korábbi történelmi csúcsokat elérve. A támogatás tehát elkél. 

 

