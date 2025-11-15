Deviza
Mégsem tűnik el a magyar legenda – nem főnix, de mégis feltámadna az első magyar Griff

Fölszámolja árukészletét, és bezárja utolsó fizikai üzletét is a Griff Collection, amely Magyarország legendás, az elegáns férfidivatot képviselő márkájából, a Griff Gentlemen's-ből nőtte ki magát kiskereskedelmi, divatruházatot kínáló hálózattá. A márka azonban nem tűnik el, alapítója szerint rövidesen visszatérhet az alapokhoz, és újra Griff Gentlemen's üzlet nyílhat.
2025.11.15, 08:35

A magyar ruházati márka, a Griff jelenéről és kilátásairól tudott meg exkluzív információkat az Origo, a lapnak a társalapító Sütő Zoltán adott betekintést a vállalat helyzetébe. A lap összeállításában felidézi, hogy a magyar, családi tulajdonban lévő vállalat saját varroda üzemeltetésétől jutott el odaáig, hogy az egykori elegáns férfi ruházati márkát később multibrand márkává alakították, így bővítve kínálatukat és nyitva új üzletek számát. Ez a koncepció ugyanakkor nem bizonyult maradéktalanul sikeresnek, de a Griff így sem tűnik el.

A Griff korábban alkalmi, elegáns férfi ruházati termékeiről vált ismertté, most viszont utolsó fizikai boltját is bezárja (illusztráció)
Az alapokhoz térne vissza egykor az elegáns férfi ruházati termékekről ismert Griff márka (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Meglegyintette a Griffet és a „temuhatás”, de másról is szó van

A lap a vállalat történetét felidézve arról ír, hoy „Collection” márkanév alatt Sütőék 2011-ben nem csak a kínálatot bővítették. A vállalat saját varrodát is működtetett nagyjából addig az időszakig bezárólag, ám a technológiai váltás lépéskényszerét nem sikerült maradéktalanul megtenni, ami szintén abba az irányba mutatott, hogy a magyar vállalat ruházati kínálatát a világmárkákra alapozza.

Napjainkban, amikor néhány évtizede még talán elképzelhetetlen módon, a ruházati kereskedelem is a webre költözött, kézenfekvő lehet a „temuhatásra” mutatni az átrendeződés esetleges vesztesei kapcsán. A ruházati kereskedelem technikai és logisztikai értelemben egyébként valóban lehet teljesen online, üzletileg sikeres, bár a teljes digitalizáció, a pénzügyi teher költségei – gondoljunk csak a csomagküldésre, a visszaáru logisztikai vonatkozásaira – egészen más  természetűek, mint bolt értékesítésnél. S abban sincs konszenzus, hogy a „temuhatás” mennyire nevezhető meg markáns hatásként a ruházati kereskedelem átrendeződésében. Ezzel az Origo szerint Sütő Zoltán sem ért egyet, s nem állítja, hogy kizárólag az online kereskedelem erősödése felelős a fizikai üzletek háttérbe szorulásáért. Szerinte egy ruházati kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásnál több tényező együttesen adhatja ki azt a nehézséget, holt terhet, ami átbillenti a prosperálásból a stagnálás, vagy a veszteség irányába.

Arról ugyanakkor szó van, hogy az alapítók visszatérnek a kezdetekhez, és hamarosan újra Griff Gentlemen's néven működő üzletben fogadják a vásárlókat.

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.

