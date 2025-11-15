Trump nem ijesztgetett, jön az atomteszt, az orosz Burevesztnyik amerikai választ kényszerít ki

Az Egyesült Államok nukleáris kísérleteket fog végrehajtani – erősítette meg Donald Trump elnök. Arra a kérdésre, hogy pontosan mikor, arra azt felelte: „Hamarosan” – de nem árulta el, hogy az Egyesült Államok tervezi-e robbantani a robbanófejet a kísérletek során.

Donald Trump amerikai elnök / Fotó: Saul Loeb

Október végén Trump elrendelte a nukleáris fegyverek tesztelésének azonnali megkezdését. Döntését azzal indokolta, hogy más országok állítólag ugyanezt teszik. Néhány nappal később ülésezett az orosz biztonsági tanács, többek között Andrej Belouszov védelmi miniszter is felszólalt. Célszerűnek tartotta megkezdeni a nukleáris kísérletek előkészítését a Novaja Zemlja kísérleti telephelyen.

Belouszov beszámolt arról is, hogy októberben az Egyesült Államok valóban gyakorlatot tartott, amelyen a megelőző nukleáris csapást tesztelték.

Ezenkívül az Egyesült Államok olyan rakétákat szándékozik elhelyezni Európában és az ázsiai–csendes-óceáni térségben, amelyek repülési ideje Németországtól Közép-Oroszországig hat-hét perc lesz.

Putyin sem tétlenkedett Trump bejelentése óta

Az amerikai források is úgy emlegetik, mint interkontinentális fegyvert, amelynek elvben korlátlan a hatótávolsága. A minapi oroszországi – moszkvai források szerint sikeres – kísérletsorozatban a szerkezet 14 ezer kilométert repült, és 15 órát töltött a levegőben. Azaz a Burevesztnyik az amerikai–orosz katonai szembenállás fegyvere, amely az eddigi, erősen foghíjas információk alapján kizárólag nukleáris robbanófejjel szerelhető fel. Nyilván erre reagálva rendelte el Trump amerikai elnök a katonai atomkísérletek újraindítását az Egyesült Államokban.

Burevesztnyik – csupa kérdőjel

Ahogy a Világgazdaság korábban megírta: noha tonnányi mennyiségű papírt emésztene fel a Burevesztnyikkel foglalkozó szakmai és kevéssé szakmai írások sokasága, a fegyverrendszer érdemi mutatóiról keveset tudunk. Például arról, hogy mennyiben szennyezi sugárzással a környezetét, a repülési útvonalát. Norvégia eddig nem regisztrált gyanús sugárzást a régióban.

Még az sem ismert, hogy a kísérleti repülés során a Burevesztnyik elhagyta-e Oroszország területét.

Sötétben tapogatóznak

Vlagyimir Putyin utasítást adott további információk gyűjtésére, elemzésére és egyeztetett javaslatok benyújtására az ilyen kísérletek előkészítésének lehetséges megkezdéséről. Megjegyezte, hogy Oroszország nem szándékozik kilépni a DVZJA-ból (a nukleáris kísérletek átfogó tilalmáról szóló szerződés — a szerk.), de kénytelen lesz megfelelő lépéseket tenni, ha a szerződés valamelyik résztvevője úgy dönt, hogy megszegi a szerződést.