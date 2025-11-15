Így ömlik az európaiak pénze Ukrajna feneketlen üstjéhez, hogy eltüzeljék vagy ellopják – megmutatjuk

Megértését fejezte ki Volodimir Zelenszkij, ha az ukránok felháborodnak a szerdáig két miniszter bukásához vezető energiakorrupciós botrány miatt, miközben áramszünetek és orosz támadások nehezítik a nép életét, és hullanak az emberek a fronton. Az elnök nem szólt arról, hogy a vizsgálat már a saját küszöbéig hatolt, korábbi üzlettársa el is menekült, és mindezt előre látható vég nélkül külföldről finanszírozzák, jórészt az Európai Unióból. Az ukrán jegybank statisztikáiból nyomon követhető, milyen ütemben dől az uniós pénz a háborús országba – nézzük is hát meg. Ukrajna támogatása Európára maradt, és Európa vállalja.

Ukrajna támogatása: az uniós milliárdok rendületlenül utaznak, egy részüket ellopják, az ukránok felháborodnak és tüntetnek, Zelenszkij pedig – megérti / Fotó: NurPhoto via AFP

A mostanra kiszélesedett botrányt a nyáron megpróbálták az antikorrupciós szervezetek beszántásával eltussolni, a hazai és külföldi felháborodásnak betudhatóan sikertelenül.

Belföldi s külföldi pikantériája, hogy az energia-infrastruktúra védelmére szánt pénzek megcsapolása is szerepel a bűnlistán, amit a saját energiagazdálkodásukat az Oroszországra rótt szankciók révén megnyomorító európai országok fizettek.

Egyes európai országokat jelenleg is földrengésszerűen érintik a közelgő határidejű új amerikai energiaszankciók.

Ezek alól múlt heti washingtoni látogatásán Orbán Viktor kormányfő Magyarország számára mentességet kapott, de az európai energiaárak felszökése hazánk költségvetését is megcsapolja és versenyképességét is sújtja, amint más országokat is. Az európaiak pénze eközben – hivatalos brüsszeli politika – Ukrajnába áramlik. Lássuk, milyen sebességgel.

Ukrajna támogatása: Brüsszel nem szabja szűkkeblűen, sorjáznak az eurótízmilliárdok

Amint lenti táblázatunk mutatja, szélvészszerűen.

Az ukrán kormánynak juttatott külföldi támogatásokról hű képet nyújt az általa a jegybanknál tartott számla devizabevételeinek alakulása.

Összeraktuk a havi jelentések adatait, és az látható, hogy a másfél évvel mandátumának lejárta után is elnöklő Zelenszkij korrupcióval terhelt kormánya számára az idén összességében már tíz hónap alatt csaknem 40 milliárd dollár (euróban több mint 33 milliárd) érkezett, szinte kétszer annyi, mint amennyit Brüsszel jogállami kritériumokra hivatkozva Magyarországtól visszatart.