Deviza
EUR/HUF384.47 0% USD/HUF330.8 0% GBP/HUF435.35 +0.04% CHF/HUF415.97 -0.04% PLN/HUF90.93 0% RON/HUF75.62 0% CZK/HUF15.9 0% EUR/HUF384.47 0% USD/HUF330.8 0% GBP/HUF435.35 +0.04% CHF/HUF415.97 -0.04% PLN/HUF90.93 0% RON/HUF75.62 0% CZK/HUF15.9 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Európai Unió
devizatartalék
ukrajna támogatás
Ukrajna EU-csatlakozása
orosz-ukrán háború

Így ömlik az európaiak pénze Ukrajna feneketlen üstjéhez, hogy eltüzeljék vagy ellopják – megmutatjuk

Megvannak a számok, átlagban havi négymilliárd euró külföldi pénzt falt fel eddig idén a háborús Ukrajna, zömében az Európai Unióból. Ukrajna támogatása jövőre is irdatlan pénzeket igényel, ha Brüsszel a felszínen akarja tartani az Oroszország ellen harcoló államot, ha pedig a háborút béke váltaná, az újjáépítést sem bírnák megoldani saját forrásból, felvételük az Európai Unióba pedig további igényeket támasztana a tagországokkal szemben. Egy végtelen történet, Európa kettészakításának az ára.
Pető Sándor
2025.11.15., 08:10

Megértését fejezte ki Volodimir Zelenszkij, ha az ukránok felháborodnak a szerdáig két miniszter bukásához vezető energiakorrupciós botrány miatt, miközben áramszünetek és orosz támadások nehezítik a nép életét, és hullanak az emberek a fronton. Az elnök nem szólt arról, hogy a vizsgálat már a saját küszöbéig hatolt, korábbi üzlettársa el is menekült, és mindezt előre látható vég nélkül külföldről finanszírozzák, jórészt az Európai Unióból. Az ukrán jegybank statisztikáiból nyomon követhető, milyen ütemben dől az uniós pénz a háborús országba – nézzük is hát meg. Ukrajna támogatása Európára maradt, és Európa vállalja.

Ukrajna támogatása: az uniós milliárdok rendületlenül mennek, ellopják, az ukránok felháborodnak és tüntetnek, Zelenszkij pedig – megérti
Ukrajna támogatása: az uniós milliárdok rendületlenül utaznak, egy részüket ellopják, az ukránok felháborodnak és tüntetnek, Zelenszkij pedig – megérti / Fotó: NurPhoto via AFP

A mostanra kiszélesedett botrányt a nyáron megpróbálták az antikorrupciós szervezetek beszántásával eltussolni, a hazai és külföldi felháborodásnak betudhatóan sikertelenül. 

Belföldi s külföldi pikantériája, hogy az energia-infrastruktúra védelmére szánt pénzek megcsapolása is szerepel a bűnlistán, amit a saját energiagazdálkodásukat az Oroszországra rótt szankciók révén megnyomorító európai országok fizettek. 

Egyes európai országokat jelenleg is földrengésszerűen érintik a közelgő határidejű új amerikai energiaszankciók. 

Ezek alól múlt heti washingtoni látogatásán Orbán Viktor kormányfő Magyarország számára mentességet kapott, de az európai energiaárak felszökése hazánk költségvetését is megcsapolja és versenyképességét is sújtja, amint más országokat is. Az európaiak pénze eközben – hivatalos brüsszeli politika – Ukrajnába áramlik. Lássuk, milyen sebességgel.

Ukrajna támogatása: Brüsszel nem szabja szűkkeblűen, sorjáznak az eurótízmilliárdok

Amint lenti táblázatunk mutatja, szélvészszerűen.

Az ukrán kormánynak juttatott külföldi támogatásokról hű képet nyújt az általa a jegybanknál tartott számla devizabevételeinek alakulása. 

Összeraktuk a havi jelentések adatait, és az látható, hogy a másfél évvel mandátumának lejárta után is elnöklő Zelenszkij korrupcióval terhelt kormánya számára az idén összességében már tíz hónap alatt csaknem 40 milliárd dollár (euróban több mint 33 milliárd) érkezett, szinte kétszer annyi, mint amennyit Brüsszel jogállami kritériumokra hivatkozva Magyarországtól visszatart.

Ennek legalább kétharmada, de akár 70 százaléka az Európai Uniótól érkezett, és az idő előrehaladtával ez az arány várhatóan nő. Az Egyesült Államok Donald Trump elnök januári hivatalba lépésével megszüntette az elődje, Joe Biden által folyósított hatalmas támogatásokat, az unió azonban magára vállalta a terhet. 

Az EU részesedését azért nem tudtuk pontosan meghatározni, mert

  • a márciusi statisztika nem jelöli meg összegszerűen, hanem csak a G7-országok és mások támogatásának részeként,
  • illetve a fentinél a részarány még nagyobb is lehet, mivel a Világbanktól szinte havi rendszerességgel érkező apanázs is tartalmaz uniós országoktól származó jelentős tételeket. 

A következő grafikonon az is látható, miképpen duzzasztotta fel a háború 2022. februári kirobbanása óta a külföldi támogatás az ukrán devizatartalékokat.  

 

EU-támogatás Ukrajnának: jövőre még több kell, az uniós költségvetési vita fókusza áthelyeződött Ukrajnára

Az adatokból látható, hogy Ukrajna háborúját és magát az ukrán gazdaságot Brüsszel tartja lélegeztetőgépen.

Az idei külföldi finanszírozási szükségletet még a tavasszal 39,3 milliárd dollárra becsülte az ukrán kormány, majdnem ennyi már októberig megérkezett, az európaiak igyekezetének hála.

Ezzel nincsen vége, s még a harcoknak sem, a 2026-os ukrán igény a 40 milliárd dollárt is meghaladja

Az Európai Uniótól ugyan ígéretet kaptak a további támogatásra, végleges döntés azonban nincs arról, miképpen használnák fel erre a célra a befagyasztott orosz vagyont, illetve egyéb forrásokat. Brüsszel előretekint, a következő 2028–2034-es hétéves költségvetési ciklusra Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök egy tételben 100 milliárd eurót javasolt – egyéb címek mellett – Ukrajnának, és az uniós költségvetési vitákban immár rendszeresen többet emlegetik Ukrajnát, mint a versenyképességet vagy a zöldátalakulást.

Ukrán groteszk: Brüsszel célkeresztjében Brüsszel, a belgák most megtapasztalják, mit él át naponta Budapest

Fokozódik a nyomás Belgiumon, hogy fogadja el Ursula von der Leyen tervét. Az orosz vagyon felhasználása lenne a módja úgy kielégíteni Volodimir Zelenszkij feneketlen szomját a brüsszeli pénzekre, hogy ne direkt uniós pénzt kelljen Kijevnek utalni, amit ott az ukrán elnök küszöbéig terebélyesedett korrupciós botrány tanulsága szerint legalább részben ellopnak. Belgium egyelőre hajthatatlannak látszik, és most megtapasztalja, mekkora nyomással néz szembe folyamatosan az európai bizottsági elképzelésekkel szembeszegülő magyar kormány.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12348 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Magyar Telekom

Blue chipek: az OTP célba veheti a 40 ezer forintot, nagy lehetőség van még a Richter, a Mol és az MTel részvényeiben is

Mind a négy hazai blue chip közzétette idei utolsó időközi beszámolóját, ezért megnéztük, mi várható a legnagyobb magyar tőzsdei cégek részvényeitől.
3 perc
Digitális Polgári Kör

Orbán Viktor élőben csillogtatja meg az Amerikában elért sikereit: a győri első háborúellenes gyűlésre ezreket várnak

Háborúellenes gyűlés lesz Győrben, az első.
5 perc
Otthon Start Program

Minden negyedik fiatal már rövid távon lakást tervez venni, az Otthon Start besegített

Lakáshoz jutni most már nem csak évtizedek spórolásával lehet, hanem akár hamar.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu