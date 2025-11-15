Orbán Viktor élőben csillogtatja meg az Amerikában elért sikereit: a győri első háborúellenes gyűlésre ezreket várnak

Az első háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, és felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is – közölte a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor lesz a legnagyobb sztárja az eseménynek / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ma lesz az első háborúellenes gyűlés Győrben. A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a szervezők már csütörtökön bejelentették, hogy telt házas lesz. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk helyszíni videókkal és szöveges közvetítéssel jelentkezik Győrből. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.

Orbán Viktor összehívott mindenkit, aki szereti a hazáját

„Aki békét akar, velünk tart” – írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel a Facebook-oldalán.

A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, és felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

De ott lesz még az eseményen

Rákay Philip producer,

Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,

Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,

Békés Márton történész-politológus,

Nacsa Olivér humorista,

Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,

Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és

Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is.

Hatalmas siker volt az első találkozó

A szervezők közleménye szerint a Digitális Polgári Körök (DKP) első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. A sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezután Orbán Viktor a rekordszámú résztvevővel zajló Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását — közölte a Magyar Nemzet.

Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak

– fogalmazott a miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben a DPK-találkozóról.