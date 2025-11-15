Deviza
Orbán Viktor élőben csillogtatja meg az Amerikában elért sikereit: a győri első háborúellenes gyűlésre ezreket várnak

Zenés előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és politikusi felszólalásokkal kezdődik az első háborúellenes gyűlés. Az esemény szombat délelőtt Győrben lesz, ahol Orbán Viktor mellett a DPK ismert arcai is feltűnnek. A gyűlés legfőbb témája a háborúellenesség.
VG
2025.11.15., 09:41

Az első háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, és felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is – közölte a Magyar Nemzet.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor lesz a legnagyobb sztárja az eseménynek / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ma lesz az első háborúellenes gyűlés Győrben. A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a szervezők már csütörtökön bejelentették, hogy telt házas lesz. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk helyszíni videókkal és szöveges közvetítéssel jelentkezik Győrből. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.

Orbán Viktor összehívott mindenkit, aki szereti a hazáját

„Aki békét akar, velünk tart” – írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel a Facebook-oldalán.

A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, és felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

De ott lesz még az eseményen

  • Rákay Philip producer,
  • Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,
  • Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,
  • Békés Márton történész-politológus,
  • Nacsa Olivér humorista,
  • Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,
  • Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és
  • Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is.

Lázár János végső ígéretet tett a Digitális Polgári Körök nagygyűlésén Magyarországnak

Hatalmas siker volt az első találkozó

A szervezők közleménye szerint a Digitális Polgári Körök (DKP) első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. A sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezután Orbán Viktor a rekordszámú résztvevővel zajló Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását — közölte a Magyar Nemzet.

Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak

– fogalmazott a miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben a DPK-találkozóról.

