A mai napon a Városliget Zrt. kiírta a tendert a Kós Károly sétány átépítésének terveire, melyek a jelenlegi aszfaltozott autóút helyett valódi parki sétánnyá alakítják vissza a Városligetet kettévágó főtengelyt – hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid. A Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója jelezte, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa és a kormány döntése alapján tavaly év eleje óta zajlik a Városliget autómentesítését szolgáló közlekedési fejlesztések előkészítése.

Ennek keretei közt a BFK megrendelésére készül a Szegedi út vonalában a Rákosrendező fölött átívelő új közúti, villamos-, gyalogos- és kerékpáros-kapcsolatokat biztosító új híd tervezése, 1500 férőhelyes új P+R parkoló tervezése a Mexikói útnál, és sok kisebb Városliget környéki forgalomtechnikai beavatkozás terveinek az elkészítése.

Elsőként a megállapodásban szereplő kiegészítő beruházások (P+R parkolóházak, Szegedi úti híd stb.) tervezése kezdődött meg, most ezeket követi a Kós Károly sétány teljes közterületi újratervezése, autóútból sétánnyá való visszaalakításának tervezése.

Mivel a tengely a mai közúti szerepe helyett a park része lesz, a terveket a Városliget Zrt. készítteti a Budapest Fejlesztési Központtal együttműködésben.

A kormányhatározatban rögzített közlekedéspolitikai célok és intézkedések az alábbiak:

1. Teljesen autómentessé válik a Városliget, lezárják az autóforgalom elől a Kós Károly sétányt és csúcsidőn kívül az Állatkerti körutat is. A forgalmi korlátozás a trolibuszokat természetesen nem érinti.

2. Teljesen autómentes lesz a város ikonikus történelmi tere, a Hősök tere, mind a Műcsarnok, mind a Szépművészeti Múzeum előtt.

3. Megszűnik a felszíni parkolás a Városligetben (az Állatkerti körút egy rövid szakaszát kivéve), a célforgalmi parkolási igényeket a Liget Budapest projektben épült, nemrég megnyílt új Dózsa György úti mélygarázs és a tervezett új Mexikói úti P+R látja el.

4. Az M3-as autópálya felől érkező autóforgalom számára összesen 1500 férőhelyes új P+R parkoló (részben a kisföldalatti végállomásánál, részben a közúti csomópontban, annak átépítésével) épülhet az M3-as autópálya-bevezető–Hungária gyűrű–Mexikói út csomópontjában, a Mexikói úti kisföldalatti-végállomásnál. A külső kerületekből és az észak-pesti elővárosokból érkezők így sokkal könnyebben válthatnak majd autóról kisföldalattira, villamosra vagy trolibuszra, sőt a jövőben akár vasútra is. Az új parkolók tervezésére kiírt tender a mai napon jelent meg. A Liget északi határán létesülő Mexikói úti P+R parkolóházak egyaránt csökkentik majd az átmenő és a célforgalmat is. Egyrészt a Mexikói úti busz- és trolimegállónál ma is P+R-ként használt területre építhető parkolóház az M1 kisföldalatti végállomásánál, másrészt az M3-as sztrádabevezető végcsomópontjának ágai közé emelhető ilyen épület. A parkolóházakból jó lehetőséget kínál a kisföldalatti, a trolibusz és az 1-es villamos a továbbutazásra, természetesen ehhez szükséges a gyalogos- és kerékpáros-kapcsolatrendszer átfogó fejlesztése is, mind az átszállások elősegítésére, mind a Városliget elérésének javítására. A parkolóházakat és megközelítésüket mindenképp a kisföldalatti esetleges meghosszabbítását és új, Hungária körúti állomását is figyelembe véve kell megtervezni. A tervezett épületek az elhelyezkedésükből adódóan városkapu funkciót töltenek be, az építészeti arculat megfogalmazására a tervezés során külön gondot kell fordítani.

5. Új közúti és villamosfelüljáró tervezését kezdte meg 2021-ben a BFK a Nagy Lajos király útja és a Szegedi út vonalában, így a váci vasútvonal és Rákosrendező fölött átívelő felüljárón a Béke térig. Az új felüljáró összeköti Zuglót Angyalfölddel. Az új villamoskapcsolat pedig a 3-as villamoskörgyűrű folytatását jelenti majd Angyalföld felé. A Rákosrendező déli végén tervezett közúti híd villamossal, kerékpársávokkal, járdákkal fogja összekötni a két városrészt, segítve a közlekedésüket, és tehermentesítve a Hungária körutat. A koncepciótervek elkészültek, Angyalföld és a főváros támogatása és észrevételei már megérkeztek, Zugló képviselő-testülete rövidesen dönt a kérdésben, ezután folytatódik a tervezés. A Szegedi út vonalában létesítendő felüljárót a BFK azt szem előtt tartva tervezteti meg, hogy ne szolgálja az M3-as felől érkező forgalom átáramlását Angyalföld és Zugló belseje felé, az ott élő emberek lakóterületeire. Ezért a vasúti sínek keresztezése mellett lehajtó épül, amely a vasúttal párhuzamosan vezeti el az autókat. Az új híd áttételesen hozzájárul a Városliget forgalomcsillapításához a Hungária körút tehermentesítése révén.

Vitézy Dávid kitért arra is, hogy az M3-as autópályán a térségbe érkező járművek számának csökkentésére és első lépésben a forgalomnövekedés megállítására természetesen ezek az intézkedések önmagukban nem elégségesek. Ezért az északkeleti régió vasútvonalainak (veresegyházi, hatvani vonal, gödöllői HÉV) fejlesztésével, az agglomerációs megállókban és állomásokban létesülő P+R parkolókkal együtt kell ezeket az intézkedéseket megvalósítani – a felsorolt fejlesztéseken a BFK jelenleg is dolgozik a Budapesti agglomerációs vasúti stratégia keretében.

Vitézy szerint a felüljárón átvezetett villamos az egyik leghatékonyabb fővárosi villamosfejlesztés, a most csonka 3-as villamosgyűrű továbbvezetése révén fontos kapcsolatok jönnek létre a hálózaton.