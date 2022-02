Háborús hatások: itthon rend van a boltokban

Magyarországon az orosz-ukrán háború kitörése óta is nyugodt körülmények között, a megszokott rendben folyik az értékesítés az áruházakban. Az élelmiszer-felhalmozást nem is indokolná semmi, hiszen beszerzési oldalon továbbra is zavartalan a kereskedelmi egységek ellátása.

1 órája | Szerző: Gyöngyösi Balázs

1 órája | Szerző: Gyöngyösi Balázs

Az orosz-ukrán háború kitörésének hatására nem bolydult fel a hazai kiskereskedelem, az áruházakban nyugodt körülmények között, a megszokott rendben folyik az értékesítés – mondta a VG-nek az eddigi tapasztalatokat összegezve Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKSZ) főtitkára. Fotó: Imre György Ez azt jelenti, hogy a keleti szomszédban dúló fegyveres harcok ellenére szerencsére nem lehetünk a tanúi olyan tömegjeleneteknek a boltokban, mint például, amikor 2020 márciusában begyűrűzött Magyarországra a koronavírus-járvány. Az élelmiszer-felhalmozást nem is indokolná semmi, hiszen beszerzési oldalon zavartalan a kereskedelmi egységek ellátása, ez igaz az importtermékek esetében is - közölte az MNKSZ főtitkára. Azt viszont egyelőre senki nem tudja, hogy három napig, három hétig vagy akár három hónapig tart a háború Ukrajnában, a gazdasági hatások is legfőképp ezen múlnak.

Kapcsolódó cikkek