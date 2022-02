2013 októbere óta nem járt ilyen magasságokban a jegybanki alapkamat, mint amekkorára most emelte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa. A keddi ülésen a tanács a januárihoz hasonlóan ezúttal is 50 bázisponttal emelte az alapkamatot és a kamatfolyosó mértékét is, ezzel előbbi 3,4 százalékra, több mint 8 éves csúcsára nőtt.

A kamatfolyosó alsó szintjét továbbra is az alapkamat és az egynapos jegybanki betét kamata adja, mindkettő 3,4 százalékon áll,

a plafont pedig az egynapos fedezett hitel kamata és az egyhetes fedezett hitel kamata jelenti. Ezek 5,4 százalékra növekedtek a mai döntés értelmében.

Fotó: TIBOR BOGNAR / AFP

Az újabb kamatemelésre a vártnál rosszabb januári inflációs adatok miatt is szükség volt. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ugyanis 7,9 százalékos inflációt mért januárban, amely csaknem fél százalékponttal volt több, mint az előzetesen várt. Emiatt is kell folytatnia a szigorítást a jegybanknak, ahogy azt korábban a VG-nek nyilatkozó elemzők is elmondták.

Az MNB alelnöke, Virág Barnabás délután 15 órakor online háttérbeszélgetésen ismerteti majd a monetáris tanács mai döntését és meg is indokolja azt, kitérve az elmúlt hetekben tapasztalt gazdasági folyamatokra.