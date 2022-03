A tavalyi 40,1-ről idén 37,6-ra mérséklődött a BÁV műtárgybefektetési indexe és ezzel visszaállt a két évvel korábbi szint közelébe. Az okok között a meglóduló infláció és a kivárásra késztető gazdasági-politikai bizonytalanság állhat, ám több tényező is arra utal, hogy csak átmeneti megtorpanásról van szó – derül ki a BÁV Zrt.és az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. friss, reprezentatív kutatásából. A BÁV a befektetési szándékokat hét különböző irányból méri fel, s ezek alindexeiből kalkulálnak egy összevont mutatószámot. Az látszik, hogy a kereslet a teljes piacon belül leginkább az ékszerek és órák iránt növekedett, jól mutatja ezt, hogy 2021-ben mind az ékszer- mind az óra eladási rekord is megdőlt. A befektetők az arany rövid- és hosszútávú árfolyam növekedésében bíznak. Ezt támasztják alá a 2022-es év első két hónapjának eladásai adatai is, hiszen

jelentősen megnőtt a kereslet az aranyékszerek és a befektetési aranytömbök iránt

– mondta el Fertőszögi Péter, a BÁV művészeti igazgatója.

Anyagi kilátások és befektetési formák

A válaszadók 52 százaléka a következő időszakban nem vár változást, 22 százaléka pedig kifejezetten optimista a pénzügyeivel kapcsolatban. Ez az adat az elmúlt három év legmagasabb eredménye – derül ki a BÁV elemzéséből. A többség még mindig folyószámlán, készpénzben vagy bankbetétben tartja a pénzét, de az is igaz, hogy ezek népszerűsége – legfőképpen az infláció miatt – csökkent 2020-hoz képest. Egyetlen megtakarítási forma volt, amelynek jelentősen javult a megítélése: az arany-, ékszer- és műtárgyba fektetők aránya több, mint a duplájára nőtt tavaly óta. Az emelkedés egyik oka lehet, hogy két év alatt 80 százalékra nőtt azok tábora, akik szerint a műtárgyakba való befektetés legalább a reálérték megőrzését biztosíthatja, 41 százalék pedig úgy gondolja, hogy infláció feletti hozamot is várhatnak tőlük. Vagyis ezeket a lehetőségeket kifejezetten inflációálló befektetésnek tartják a megkérdezettek.

A műtárgy vásárlás iránt nyitottak körében változatlanul a festmények a legkedveltebbek, ezt a megkérdezettek fele vásárolna, de nagyságrendileg ugyanennyien vennének ékszert is. Sokatmondó adat, hogy harmadik helyen a műtárggyal holtversenyben, az órák állnak. Érdekes fejlemény, hogy az elmúlt évhez képest is emelkedett a szobrok, kisplasztikák népszerűsége.

Nem csak a befektetésért vásárolnak

A befektetésen túl ezeket a tárgyakat kifejezetten nagy becsben tartják. A kutatásban résztvevők közel fele – 43 százaléka – szerint a művészeti alkotás növeli egy lakás vagy iroda presztízsét. A felmérés a lakosság műkereskedelemmel kapcsolatos jártasságát is vizsgálta, s az eredmények arról árulkodnak, hogy az emberek csak kis hányada követi a műkereskedelemmel, művészettel kapcsolatos híreket. A BÁV Aukciósház eladási adatai azt mutatják, hogy az emberek bíznak abban, hogy ezek a befektetési eszközök értékállóak, és akár infláció feletti hozamot is hozhatnak.