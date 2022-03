A következő negyedévben a hazai munkáltatók 32 százaléka jelez előre bővülést jelenlegi munkaerő-állományában, miközben csökkentést 19 százalékuk tervez. Az álláskeresők különösen az IT, technológia, távközlés, kommunikáció és média, illetve a nagy- és kiskereskedelmi szegmensekben számíthatnak élénk munkaerőkeresletre – derül ki a ManpowerGroup friss Munkaerőpiaci Előrejelzéséből.

Kiemelkedő évkezdés követően a második negyedévre foglalkoztatási felmérésünk valamivel visszafogottabb, de továbbra is erőteljes növekedést prognosztizál”

– mondta Fehér Tamás, a ManpowerGroup Magyarország ügyvezető igazgatója. Hozzátette, nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a felmérés még az ukrán-orosz háború kitörése előtt zajlott. Ez a fejlemény ugyanis egyes szektorokban óvatosabb létszámtervezést eredményezhet, ami könnyen a korábbi várakozásoktól elmaradó számokban ölthet testet.

A 13 százalékos létszámbővítési mutató egy átlagos mérték, az egyes szektorok között jelentős különbség fedezhető fel. A legnagyobb felfutást (35 százalékos nettó foglalkoztatási mutatóval) az IT, technológia, távközlés, kommunikáció és média szektorban várják. Szintén jelentős létszámbővülés várható a nagy- és kiskereskedelemben (30 százalék), de átlag felett bővülhet a létszám többek között az építőiparban (20 százalék), a gyártásban (18 százalék), illetve a banki, biztosítási és ingatlan szegmensben (16 százalék) is. Ugyanakkor a már a háború kitörését megelőzően is létszámcsökkentést vártak az étterem és hotel szegmensben, valamint a non-profit szférákban, például oktatás, egészségügy, szociális munka, kormányzat.

Az ország régióit vizsgálva szintén jelentős eltérések tapasztalhatók, ugyanakkor visszaesésre egyik országrészben sem számítanak. A legszélesebb körű létszámbővülést Budapesten és a Dél-Alföldön várják. A leginkább visszafogott várakozásokat a Dél- és Közép-Dunántúl területén mérték a felmérés készítői.

A létszámnövelést tervező cégek aránya a nagy, 250 fő feletti cégeknél a magasabb: ebben a körben 16 százalék a nettó foglalkoztatási mutató értéke. Cégméret szerint azonban ezúttal jelentős eltérés nincsen a foglalkoztatók között, mert még a leggyengébb értékkel bíró kategória, az 50-249 főt foglalkoztató középvállalati kör is 9 százalékos mutatóval rendelkezik.

Külföldön is nagy munkaerőpiaci mozgás várható

A ManpowerGroup globális Munkaerőpiaci Előrejelzése világszerte optimizmust mutat, a 40 vizsgált országból csupán Görögországban jeleznek előre minimális visszaesést (2 százalék). A globális derűlátást jelzi, hogy nemzetközi összehasonlításban a 13 százalékos magyarországi kilátások a szerényebbek között, a 40-es lista 31. helyén szerepelnek. Az élen Brazília (40 százalék), Svédország, India, Mexikó és Kolumbia (38-38 százalék) szerepelnek. A vizsgált körben szereplő uniós országok közül a leglátványosabb munkaerő-bővülés az említett Svédországon kívül Hollandiában (36 százalék), Belgiumban (34 százalék) és Írországban (32 százalék) várható. Kelet-Közép-Európa országaiban ennél általában jóval kisebb mértékű bővítésre számítanak: jellemző például, hogy a V4 országok közül mind Szlovákia és Csehország (11-11 százalék), mind Lengyelország (5 százalék) munkaerőbővítési kilátásai elmaradnak Magyarországétól.