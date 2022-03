Eddig sem hárították át az indokolt mértékben az áremeléseket az éttermekben a fogyasztókra – a VG Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének (MVI) elnöke, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének (MVI) elnöke, rámutatva, hogy a vendéglői árak jellemzői 10-15-ig emelkedtek, holott a vállalkozások önköltsége már eddig. legalább 20-25 teljesen ugrott meg.

A lakossági fogyasztókkal nincs a cégek rezsije befagyasztva, a már tavalyelőtt korábbi ár többszöröséért kapták az áramot gázt, és egyre drágábban jutnak alapanyaghoz, ami drasztikusan nőtt a munkabérköltséghez. Ezek az árképzés legfontosabb elemei, és mindegyik drágult, méghozzá olyan mértékben, hogy további lépésekre kényszeríti a vállalkozásokat. Sőt, a munkaerő mára már nem is pénzkérdés – tette hozzá Gendur András, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) gasztronómiai társelnöke a VG megkeresésére –, többnyire a béralkuig sem jutnak el a munkaadók, nincs jelentkező az álláshirdetésekre. Akik elhagyták az ágazatot, nem akarnak visszatérni. Több tízezer munkavállaló hiányzik a vendéglátásból.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Kockázatot hordoz az üzemanyagár sapka esetleges levétele is, májustól ugyanis a hatósági árkorlát híján a szállítási költségek is elszállhatnak, tovább emelve a nyersanyagbeszerzés árát. Mindezek nyomán akár 40-50 százalékos éttermi áremelkedés is indokoltnak tűnik nyár elejére, de – mint Kovács László leszögezte – a vendéglátósok is tisztában vannak a lélektani árral, igaz, azzal is, hogy az bizony elmozdulhat. Egyelőre mindenki erősen ellenáll az áremelési kényszernek, hiszen nem akarják átlépni azt az árszintet, amely miatt már csökkenne a forgalmuk, de a 25-30 százalékos emelésre valószínűleg rákényszerülnek, különben tönkremennek.

Egyelőre az elmúlt két évben felhalmozódott lakossági megtakarítások elég fedezetet nyújtanak a fogyasztási szint fenntartására, a korlátozásokkal teli időszak után az emberek szívesen költekeznek, és igyekeznek a lehetőségekhez mérten jól érezni magukat.

Kérdés, hogy amikor a nemzetközi helyzet, a háború miatt megcsappanó ukrán gabona- és takarmánynövény-export, az esetleg elzáródó orosz gázcsapok, az akadozó acéltermelés és az egyéb begyűrűző hatások nyomán elkerülhetetlenné válhat az élet minden terén jelentkező áremelkedés, az mennyire fogja majd vissza a fogyasztást. Példaként egy családi ebéd ára most egy négytagú asztaltársaság esetében 15-20 ezer forintba kerül, de nem fognak érte 25-30 ezer forintot kifizetni, még akkor sem, ha a jóval nagyobb végszámlán a vendéglős egy forinttal sem keres többet.

A nyár vízválasztó lehet az idén, fontos lenne belföldön tartani a turistákat, hogy ne külföldre vigyék a pénzüket, hanem tartsák életben a vendéglátóipart

– hangsúlyozta az ipartestület elnöke, jelezve, hogy félmillió ember megélhetése függ közvetlenül és közvetve – családtagokkal együtt – a vendéglátástól. A belföldi vendégforgalom felértékelődött az utóbbi két évben, a legjobb vendég a hazai – vélik a vendéglátósok. Mint Kovács László elmondta, most teljesül be, amit másfél éve jelzett, hogy az újranyitás után derül ki, hogy ki bírja még tovább finanszírozni a következő éveket. Mindezt úgy, hogy tartalékokat képezni az elmúlt két évben nem volt lehetőség, és úgy tűnik, az idén sem lesz, ezért is volna fontos a korábbiakhoz hasonlóan sikeres turisztikai kampányokkal itthon tartani a belföldi vendégeket – összegezte.

A költségoldali kockázatok mellett a bevételi oldalon is van azonban egy nem mért tétel, nevezetesen az, hogy a SZÉP-kártya kereskedelmi forgalomban való használhatósága mennyivel csökkenti a vendéglátás- és szállásoldalon az abból remélt forgalmat – vetette fel Gendur András.

Az MSZÉSZ társelnöke is úgy véli, hogy az idén elnyújtva és fokozatosan, de a költségek emelkedése miatt elkerülhetetlen lehet az átlagosan 30 százalékos éttermi áremelés. A szakember szerint a street foodot és a házhoz szállítást kevésbé, a minőségi vendéglátást sokkal jobban megrángatja majd az árspirál, a túlélésre azoknak a vállalkozásoknak van a legnagyobb esélyük, akiknek nincs hitelmoratóriumos adósságuk.