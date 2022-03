Itthon körülbelül 80 ezer betöltetlen munkahely várja az Ukrajnából érkező menekülteket, akik akár átmeneti időszakra is szerződhetnek. Elhelyezésüket a kormány mellett az építési vállalkozók szövetsége és a munkaerő-közvetítők is támogatják. Most pedig újabb cég, a Dunaferr kínál az Ukrajnából menekülő számára munkahelyeket és további segítséget. Ennek részeként

a Dunaferr közel 100 főnek tud azonnal munkát biztosítani üzemeiben az elsősorban magyarul beszélő, ukrajnai válsághelyzetből hazánkba menekülők számára, különböző munkakörökben. A vállalat a munkát vállalni szándékozó emberek számára bért, lakhatási támogatást, egyszeri rendkívüli munkakezdési segélyt és más juttatásokat is biztosít.

Bár a vállalat januárban kénytelen volt kéthetes kényszerpihenőt tartani a magas energiaárak miatt, a Dunaferr termelése jelenleg biztosított és az alapanyag-ellátásban eddig komolyabb fennakadások sem voltak – tájékoztatott a cég.

Ugyan némi termeléscsökkenésre sor került az elmúlt napokban, a vállalat alkalmazkodik a kialakult körülményekhez. A termelést befolyásoló globális eseményeket folyamatosan figyelemmel kíséri, de a vállalat arra is felkészült, hogy logisztikai és beszerzési útvonalait átalakítsa, illetve szükség esetén más forrásokból oldja meg a termeléshez szükséges anyagok beszerzését.

A Dunaújvárost és térségét is szinte minden vonatkozásban befolyásoló ISD Dunaferr társaságcsoport éves acéltermelő kapacitása mintegy 1,7 millió tonna, ezzel Magyarország meghatározó jelentőségű acélgyártó komplexuma. A cég melegen hengerelt, pácolt, hidegen hengerelt, tűzi horganyzott acéltekercseket és táblalemezeket, valamint hidegen hajlított idomacélokat is kínál.

Kedvez a Dunaferr számára, hogy az acélpiacon jelenleg magasak az árak és az acéltermékek kereslete is emelkedik,az energiaárak azonban továbbra is rendkívül magasak. A földgázt például immár az egy évvel ezelőtti árszint mintegy ötszöröséért tudják beszerezni.

A kialakult helyzetre tekintettel létrehozott rendkívüli „Dunaferr segélyalap programról” itt olvashatunk bővebb tájékoztatást.