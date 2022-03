Nagyon bízunk abban, hogy ez a háború gyorsan befejeződik, és akkor rendeződhetnek a gazdasági viszonyok – mondta a VG-nek Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-Coop elnöke. A Coop csoporthoz tartozó több mint ezer vállalkozás érdekképviseletét ellátó szövetség vezetője jelezte, egyelőre szó sincs elbocsátásokról, sem áruhiányról, tudják biztosítani a készleteket, annak ellenére, hogy „borzasztóan megemelkedtek” az energiaárak, miután a cégeik javarészt abba a kategóriába tartoznak, amelyek nem vehetik igénybe a rezsicsökkentéssel maximált árakat.

De az élelmiszerárstoppal is jókora terhet kaptak a nyakukba. Ezekből a termékekből kötelező készletet tartaniuk a korábbi állapotnak megfelelően, miközben az infláció és bizonyos nyersanyagárak emelkedése miatt a beszállítói árak érdemben növekedtek, így tetemes veszteségeik keletkeznek. Ám azt is hozzátette, hogy még ezzel együtt is volt bennük egy pozitív érzés az erős februári pénzkiáramlásnak köszönhetően, mivel rengeteg kormányzati intézkedés és béremelés indult el, ekkor fizették ki a 13. havi nyugdíjat, az adó-visszatérítést, valamint a fegyverpénzt is.

Mi abban reménykedünk, hogy a májusig hátralévő időszakban az élelmiszerárstoppal kapcsolatos költségeink nem fogják az egész évet tönkretenni. Reménykedünk abban is, hogy ez a nagy áremelkedés nem tart örökké– húzta alá Zs. Szőke Zoltán, hozzátéve, hogy a korábban megkötött szerződésekben rögzített árakhoz próbálnak ragaszkodni a beszállítóknál, akik viszont jelezték, hogy nem hajlandók tovább szállítani, mert nekik is emelkedtek a költségeik.

Összességében azonban nem számít arra, hogy veszteségesek lesznek idén, bár ez a néhány hónap szerinte jókora árrés- és eredménycsökkenést fog okozni.

Nincs minden veszve. Ha a rövid időn belül leállnak a harcok, és elkezdődnek a béketárgyalások, akkor elindulhat egy normalizációs folyamat. Ám ha elhúzódik a háború, és az év nagy részére rányomja a bélyegét, annak beláthatatlan következményei lehetnek – mondta a VG-nek Perlusz László, a Vállalkozások és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára. A gazdaságra és a munkaadókra nézve szerinte a legnagyobb probléma az alapanyaghiány és az elszálló energiaárak. Emlékeztetett arra, hogy már a háború előtt is az öt-hatszorosára emelkedett a gáz ára, miközben alapanyag- és alkatrészhiány sújtotta a gazdaságot, „erre kapta rá” egész Európa ezt a háborút.

Ha gyorsan meg is oldódik a helyzet, akkor is meglesznek a hatásai, mivel fékezni fogja a növekedést és rontja a cégek kilátásait, de akkor talán egy konszolidációval ezt az évet még vissza lehet hozni, hogy ne legyen belőle gazdasági visszaesés – magyarázta Perlusz László, hozzátéve azt is, hogy ha marad ez a helyzet, az az egész gazdaságot hazavágja.

A VOSZ főtitkára arra a kérdésre, hogy ezeket a terheket miként tudják kigazdálkodni a vállalatok, azt felelte: nem tudnak minden pluszköltséget megjeleníteni az áraikban, emiatt van már olyan cég, amely úgy döntött, hogy ilyen költségek mellett inkább leáll, és nem folytatja a termelést. Szerinte ez az építőiparra és a többi húzóágazatra egyaránt rá fogja nyomni a bélyegét, egész egyszerűen nem tudnak ilyen magas költségek mellett tervezni a vállalatok. Viszont megerősítette: nem kezdtek elbocsátásokba a cégek, a munkaerőpiac továbbra is feszes, amit az is mutat, hogy képes felszívni az Ukrajnából érkező menekülteket is.

Fotó: VG