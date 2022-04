Az elmúlt két évben megépült családi házak, nyaralók és maximum négylakásos lakóépületek, valamint középületek tervezői nevezhetik munkáikat a legrangosabb hazai, független, szakmai pályázatra. Az országos, nyílt és nyilvános Év háza pályázatra május 16-ig nyújthatják be munkáikat a 2020. január elseje után elkészült épületek tervezői, a rangos szakmai zsűri ezúttal is a két fődíj mellett két szakmai és öt támogatói különdíjat oszt ki, valamint a szervezők idén is megkérdezik a nagyközönség véleményét mindkét kategóriában a közösségi oldalon indított szavazáson.

A pályázat célja, hogy megismertesse, számba vegye azokat a minőségi építészeti alkotásokat, amelyek nemcsak esztétikai, hanem környezeti és gazdasági szempontból is példaértékűek.

Az Év háza díj jellegzetessége, hogy nemcsak többéves szakmai tapasztalattal, hanem a fiatalok, pályakezdők, elsőtervesek számára is elérhető pénzdíjas megmérettetés.

A pályázat szakmai partnerei évek óta a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, akik a szakmai különdíjak felajánlói is egyben.