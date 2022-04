Alaposan ráerősítettek a tavaszi szezonra a babaváró kölcsönnél a hitelintézetek: minden jelentősebb szereplőnél él ugyanis valamilyen promóció, amelynek minden esetben egy nagyobb összegű – jellemzően 70 ezer és 150 ezer forint közötti – jóváírás a fő eleme az új igénylést benyújtó ügyfél számláján.

Az egyszeri jóváírás állandónak tekinthető motívumát persze egyéb elemekkel is kiegészítették a pénzügyi szolgáltatók:

az Erste Bank például a babaváró igénylésével járó 120 ezer forintos jóváírás mellé az Erste Max Hitelkártya babaváró csomagos változatát is kínálja, amelynél az első évben végrehajtott vásárlásokból 10 százalékos visszatérítést adnak az öt vezető bababoltnál.

A K&H-nál a maximális, 10 millió forintos hitelösszegnél jár – az egyébként 120 ezer forintos – jóváírás, ám ha a támogatott konstrukció mellé az akcióban megjelölt lakáshitelek valamelyikét is igényli a pár, akkor akár a 280 ezer forintot is elérheti a jóváírás. Az MKB Bank és a Takarékbank pedig 9 millió forintnál húzta meg azt a hitelösszeghatárt, amelynek elérésekor az ügyfél már számíthat a 130 ezer forintos, egyösszegű kedvezményre.

Fotó: Shutterstock

A bankok babaváró hitel iránti lelkesedése persze nem véletlen: mint ahogy arra a CIB Bank napokban kiadott közleménye rámutatott, az állami támogatású konstrukció több szempontból is igen vonzó az ügyfelek szempontjából. A pénzintézetnél – amely egyébként szintén érvényben tart egyszeri jóváírási akciót is – emlékeztettek arra, hogy az akár tízmillió forintos összegű, szabadon felhasználható hitel futamideje 20 év is lehet, miközben már az első gyermek megszületésekor is kamatmentessé válik a felvett hitel, sőt, három gyermek érkezésekor már a teljes fennálló tartozást az állam fizeti. Szintén nagy előnye a konstrukciónak, hogy

a kölcsönt 75 százalékban a lakáscélú hitel önerejeként is elfogadják a bankok, tehát az otthonteremtést tervező pároknak ebből a szempontból is fontos segítség lehet.

„A babaváró kölcsön egyértelműen beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és a CIB Banknál is folyamatos, intenzív érdeklődést tapasztalunk a konstrukció iránt. Várakozásaink szerint az előttünk álló időszakban is erős maradhat a kereslet a babaváró kölcsönnél, nagy részben azért, mert a lakáspiac a bizonytalanabbá vált külső környezet ellenére is nagy aktivitást mutat, miközben várhatóan még nagyon sokan ki szeretnék használni a konstrukció nyilvánvaló előnyeit” – nyilatkozta Ákos Tamás, a CIB Bank lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese.

A banki promóciókra ugyanakkor a jelek szerint szüksége is van a babaváró piacának, hiszen a kereslet az utóbbi hónapokban fokozatosan csökkenni kezdett, majd idén januárban elérte eddigi mélypontját az újonnan megkötött szerződések havi volumene. Ezzel együtt a babaváró kölcsön eddig példátlan karriert futott be a lakossági hitelpiacon. A 2019. júliusi bevezetés és idén február vége között 1618,5 milliárd forintra duzzadt az állomány, amellyel a támogatott konstrukció már a teljes lakossági hitelportfólió 17,3 százalékát adja, és – a lakáscélú kölcsönök után – a második legnépszerűbb termék Magyarországon.