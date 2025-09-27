Magyarország új 3 százalékos jelzáloghitele ideális alkalmat teremt az eladásra – és a dubaji befektetésre (x)

Mivel a vevők mindössze 3 százalékos kamatra vehetnek fel hitelt, az ingatlanpiaci kereslet látványosan megugrott. Ez azt jelenti, hogy:
A 3 százalékos lehetőség tehát sok magyar ingatlantulajdonosnak azt jelenti: ez a legjobb alkalom a hazai ingatlant likvid tőkévé alakítani.
Ahelyett, hogy a tőke alacsony hozamú magyar ingatlanban maradna, egyre többen döntenek úgy, hogy itthon eladnak, és Dubajban fektetnek be.
A befektetők első számú célpontja? Dubaj.
Íme az okok:
Ezért gyorsul a trend: a magyarok felismerik, hogy a 3 százalékos törvény most kínálja a legjobb alkalmat az eladásra – és a vagyon gyorsabb gyarapítására Dubajban.
A Thrivestate Square, Dubaj egyik leggyorsabban növekvő ingatlanközvetítő cége. Orvos Nagy Barbara vezető befektetési tanácsadó és budapesti szakértői csapata már több száz magyar befektetőt segített abban, hogy a hazai ingatlaneladásból származó tőkét jövedelmező dubaji portfólióvá alakítsák.
