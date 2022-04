A változó piaci környezet ellenére a Takarék Jelzálogbank rendkívül sikeres pénzügyi évet zárt, és számos területen felülmúlta a kitűzött terveket:

a bank auditált pénzügyi jelentése szerint a 2020-as több mint 1,9 milliárd forintról egy év alatt 40,7 százalékkal nőtt a konszolidált, adózás előtti eredménye, amely így tavaly meghaladta a 2,7 milliárdot. A jelentős növekedéshez a második fél év kimagasló, 1,6 milliárdos eredménye is hozzájárult. A bank átfogó jövedelme egy év alatt 37,2 százalékkal, 2,25 milliárd forintra nőtt.

A nettó kamatjövedelem 32,3 százalékos növekedést követően elérte a 4,2 milliárdot.

Fotó: Móricz-Sabján Simon/VG

Ez részben a refinanszírozásból származó kamatbevételek folyamatos emelkedését tükrözi, de az állampapír-portfólió kamateredménye is szerepet játszott a növekedésben. A bank refinanszírozott állományában két számjegyű, 15,5 százalékos volt a növekedés: míg 2020-ban 287,1 milliárd forint volt, 2021-ben elérte a 332 milliárdot. A refinanszírozott hitelállomány 94,6 százaléka a Magyar Bankholding Csoport tagbankjaihoz köthető, azonban a Takarék Jelzálogbank továbbra is refinanszíroz a csoporttól független kereskedelmi pénzintézeteket is.

A bank nettó üzleti eredménye 787 millió forintot ért el, ez 10,7 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest.

A 2021-es üzleti év nyeresége 2,74 milliárd forint volt, ami 15,68 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A hitelintézet mérlegfőösszege 8,6 százalékkal nőtt tavaly, és 2021 végére 665 milliárdot tett ki. „A 2021-es év eredményei alapján kijelenthetjük, hogy a bank rendkívül stabil és tőkeerős, a fenntarthatóságban is élenjáró szereplője a piacnak, és a forgalomban lévő jelzáloglevelek alapján magabiztosan tartja pozícióját” – nyilatkozta Nagy Gyula, a Takarék Jelzálogbank vezérigazgatója.