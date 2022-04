Az előzetes várakozásokat meghaladó számú vendégéjszakát töltöttek el a hazai szálláshelyeken a háromnapos hosszú hétvégén. A számok még a március 15-i hétvége forgalmát is felülmúlták 40 százalékkal. A legnépszerűbb úti célok a főváros és annak környéke, a Balaton és a Mátra–Bükk voltak. Vidékre jórészt belföldi, Budapestre inkább külföldi vendégek foglaltak – derül ki a Magyar Turisztikai Ügynökség pénteki közleményéből. Minden esély megvan rá, hogy az idei vendégforgalom felülmúlja a tavalyit.

A hazai szálláshelyeken összesen 553 ezer vendégéjszakát töltöttek el a pihenni vágyók a húsvéti hosszú hétvégén.

A hazai és nemzetközi utazók megoszlása kiegyensúlyozott volt; a belföldiek a vendégéjszakák 61, a külföldiek pedig 39 százalékát töltötték el. Budapesten koncentrálódott a teljes forgalom negyede, melynek 85 százaléka külföldről érkező turista volt.

Fotó: Bánkúti Sándor / Ripost

Országunk vidéki részein megszálló vendégeinek 77 százaléka volt hazai, akik főként Hajdúszoboszlót, Balatonfüredet, Zalakarost, Gyulát és Egert választották kikapcsolódásuk helyszínéül. A külföldi vendégek Budapest után leggyakrabban Hévízre, Bükre, Sárvárra és Hajdúszoboszlóra utaztak.

Ami a legnépszerűbb szálláshelytípusokat illeti, országos szinten legtöbben a szállodákat választották (49 százalékban), és a vendégek több mint 35 százaléka döntött a magán- és egyéb szálláshelyek mellett. A pénteki és szombati napokon (április 15–16-án) a szállodák kapacitáskihasználtsága a négy- és ötcsillagos egységekben érte el a legmagasabb értéket.

Az ünnepi hétvégén a szálláshelyek bevétele összesen 9,6 milliárd forint volt, amiből 5 milliárd köthető a belföldiekhez.

A vendéglátóhelyek árbevétele pedig a 18 milliárdot is meghaladta húsvétkor. Csütörtökön, pénteken és szombaton is kiemelkedő, napi 4 milliárd forint feletti bevételt könyvelhettek el a vendéglátó egységek. Várhatóan már most kezdetét veszik a pünkösdi hosszú hétvégére szóló foglalások.