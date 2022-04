Különleges műsorkínálattal és új idősávban is megjelent a szabadidős-kulturális programpiacon a Fővárosi Nagycirkusz, amely szeptemberig a hét öt napján matinéidőben egy különleges vízi cirkuszi show-t, pénteken és szombaton este pedig egy felnőtteknek szóló, exkluzív műsort mutat be. Mindeközben egy igazi világszenzáció, a vietnámi AO Show is látható lesz mindössze hat alkalommal május 5–8. között a cirkusz mellett, az állatkert területén felállított hatalmas sátorban.

A Fővárosi Nagycirkusz Rain – Esőcirkusz című új műsora szeptember közepéig látható, különlegessége az egyedülálló szökőkútrendszer a porondon, amellyel az esőt idézik meg.

Műsorunk a békéről és a békéért szól, amely az elmúlt évtizedekben nem volt aktuálisabb, mint amennyire ma az. A cirkuszban nem számít a nemi, faji, vallási, nemzeti hovatartozás vagy a politikai ideológiák. A cirkusz teljes világot átfedő ernyője alatt mindenki egyforma. Ezért műsorunkban ukrán, orosz, fehérorosz és magyar artistaművészek lépnek porondra

– írták a műsorról.

Közép-Európa egyetlen, egész évben nyitva tartó kőcirkusza augusztus végéig hetente kétszer, pénteken és szombaton este a múlt század húszas és harmincas éveinek népszerű műfaját, a varietét megidéző műsorával a felnőtt közönséget veszi célba. Az illuzionisták, varázslók, trükkmesterek, bűvészek és artistaművészek egyfelvonásos műsorát romantikus első randevú helyszínéül vagy egy évforduló megünneplésére, céges csapatépítőre, baráti összejövetelre, osztálytalálkozóra vagy éppen lánykérésre is alkalmasnak hirdetik.

Az attraktív műsorpolitika része az anyák napi programsorozat is, amikor a nagymamákat, édesanyákat és a gyerekeket együtt hívják szórakozni vasárnap.

A rendre új attrakciókkal szolgáló cirkusz az egyre gazdagabb városligeti szabadidős programkínálat szerves része.