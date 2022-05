Korábban a VG is megírta, hogy május 9-én lépett hatályba az új taxitarifa a fővárosban, ezáltal jókorát drágultak a díjak: összességében közel 35 százalékos emelést követően

az eddigi 700 forintos alapdíj 1000-re, 300 forintos kilométerdíj 400-ra, a 75 forintos percdíj pedig 100-ra ugrik.

A 24.hu hétfőn azt írta, hogy korán örültek a fővárosi taxisok, mivel néhány társaság már meg is növelte a tagdíjak összegét, a többiek pedig tervezik az emelést.

Fotó: Jászai Csaba

A portálnak az egyik taxis úgy nyilatkozott:

Azért szerettünk volna tarifaemelést, mert mindenki belőlünk él. Most, hogy megkaptuk, gyorsan el is veszik egy részét. Pedig ez nekünk szólt.

Információik szerint

a Főtaxi közel havi 40 ezer forinttal emelte meg a tagdíjat, több forrásuk is arról számolt be, hogy heti 9500 forinttal növeli azt az összeget, amiért a sofőr az adott társaságnál dolgozhat.

A portál megkereste az érintett taxicéget is, válaszukban nem erősítették meg, de nem is cáfolták az említett összeget: „Az utaskiszolgálás hatékonysága érdekében a Főtaxi új prémium-tagdíjrendszert vezet be. A taxis franchise-partnereink május 23-tól a heti átlagos fuvarszámok teljesítésével automatikus jóváírást kapnak a következő heti tagdíjból.

A prémiumrendszer lehetővé teszi, hogy a kiemelt időszakokban és viszonylatokban végzett szolgáltatás ellentételezéseként partnereink akár a korábbinál alacsonyabb tagdíjat fizethessenek”

– fogalmazott a cég.