Kinyitottak az európai országok, a közeli és távoli tengerpartok, valamint a magyarok körében is népszerű egzotikus turistaparadicsomok sorra jelentették be a járványügyi korlátozások eltörlését. Az utazás iránti vágy világszerte erős, azaz erősödött a kiutazó, és jellemzően enyhült a belföldi vendégforgalom mindenütt.

Egyre drágább lesz a last minute utazás Félnek az áremelés vendégriasztó hatásától, de lépnek a szállásadók.

A tavalyi belföldi turisztikai rekordok megismétlésére most kevés az esély, miután azok, akik az elmúlt két évben nem tudtak, vagy nem mertek külföldi nyaralást tervezni, idén elutaznak, és csak egy második, rövidebb vakációt töltenek itthon várhatóan – jelezte a VG érdeklődésére Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Mindez a vidéki szállodák esetében jelenthet egyfajta keresletcsökkenést– tette hozzá.

Ugyanakkor Budapesten erőteljesen emelkedik a külföldi vendégek és vendégéjszakák száma.

A KSH holnap közli az áprilisi kereskedelmi szálláshelyi gyorsjelentést, ebből még nem látszik az, amit a szállodaiparban már tudnak, hogy a május remek forgalmat hozott, és a nyári előfoglalások is ígéretesek Budapesten.

Olyannyira kedvezően alakul a helyzet, hogy Budapest már Prága, Pozsony, Krakkó és Bécs szállodáinak foglaltsági rátáját is meghaladta a legtöbb szegmensben, és áprilisban csak Varsó előzte meg a régióban. A 61,7 százalékos kihasználtsággal működött középkategóriás és az 57,9 százalékos foglaltsági mutatókkal záró négycsillagos kategória, valamint az 57 százalékos luxus szegmens gyors felpattanás ígéretét hordozza Budapest esetében – tudtuk meg.

A szállodai jövedelemtermelő képességet tükröző revpar mutatóban a háromcsillagos kategóriában Bécs megelőzte Budapestet, de a négy és ötcsillagos szegmensben nem volt jobban teljesítő a magyar fővárosnál.

Egyértelműen és magabiztosan elindult a visszarendeződés Budapest külföldi vendégforgalmában, a magyar főváros szállodaipara január és május között folyamatosan növekvő foglaltságot mutat, 2019-es turisztikai teljesítményét várhatóan a régióban elsőként éri el – fogalmazott Baldauf Csaba. A szállodaszövetség belső felmérést végzett tagjai körében az idei várakozásokról, jellemző trendekről. Eszerint májusban 65-70 százalékos foglaltságról számoltak be a hotelek, a nyárra pedig átlagosan akár 75 százalék feletti szobafoglaltságra is van esély a szövetségi előrejelzés szerint.

Érdekesség, hogy a Budapesten megvalósult fejlesztéseknek, mindenek előtt a Liget-projektnek nagyon komoly és egyértelműen pozitív visszhangja van turizmus szakmai berkekben, az utazásszervezők és a vendégek visszajelzései is jók– szögezte le az MSZÉSZ elnöke, aki szerint a látnivalók sűrűsége és a külföldieknek most kedvező forint árfolyam is kedvez a magyar fővárosnak.

Fotó: Németh András / Somogyi Hírlap

A piaci szereplők prognózisa szerint a vidéki három- és négycsillagos kategóriában most látható időarányos elmaradás az előfoglalásokban még mérsékelhető, a rövid távú foglalások idén nagyobb hangsúlyt kaphatnak belföldön. A belföldi vendégforgalom 2019-hez képest és a tavalyi, rekordévhez mérten is egyelőre szerényebben alakul,míg tavaly a májusi újranyitást követően berobbantak a foglalások, ehhez a bázishoz képest jelenleg 5-10 százaléknyi lemaradás van sok esetben a vidéki szállodáknál.

Lehetséges forgatókönyv az is, hogy az átlagárak jelentős emelkedése miatt alacsonyabb foglaltság mellett a 2021-es nyár árbevételét az idei mégis meghaladja. Ez azonban már aligha lesz elég a megnövekedett költségek teljeskörű kompenzálására.

Ráadásul az orosz-ukrán háború miatt berobbant áremelkedések okozta gazdasági válság miatt benne van a levegőben az utazási piacot érintő keresletcsökkenés, kérdés, hogy az milyen mértékű lesz. Emiatt is nagy szükség van a turizmusban a Szép-kártyára, ami szállodaipari várakozások szerint júliustól talán újra visszacsatornázódik a szálláshelyi piacra. Ráadásul idén számottevő és szükséges kapacitásbővülést hoz, hogy többségében most készülnek el a Kisfaludy 2030 program támogatásával épülő és megújuló hotelek, aminek hatása vidéken a magasabb kategóriákban jelentkezik.