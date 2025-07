Vigyázat a gyógyszerszedéssel a nyáron, baj lehet belőle – figyelmeztet a mesteroktató

Kiszáradás is fenyeget

Dr. Sebők Szilvia arra is felhívta a figyelmet, hogy egyes antidepresszánsok fokozhatják az izzadást, ami könnyen kiszáradáshoz vezethet, és ezen belül vannak, amelyek megzavarhatják a szervezet hőszabályozását is. Nyáron a vízhajtókat is körültekintően kell szedni, mert a fokozott vizeletürítés még több folyadékot von el a szervezettől, és a hőségben gyorsabban alakulhat ki dehidratáció, szédülés, ájulás vagy akár súlyos elektrolitzavar – figyelmeztet a főgyógyszerész.

Egyes szívgyógyszerek (például béta-blokkolók) ronthatják a test természetes hűtési mechanizmusát, a meleg pedig a szívet is jobban megterheli. A különböző gyógyszerek hatásai össze is adódhatnak, ezért többféle tünet is jelentkezhet egyszerre, amit a kánikula tovább súlyosbíthat.

Időseknél, akik jellemzően többféle készítményt is szednek egyszerre, a kockázat még nagyobb: náluk gyakoribb a fényérzékenység, a kiszáradás és a hőártalom. Dr. Sebők Szilvia szerint fontos felismerni a veszélyt jelző körülményeket: súlyos napégés vagy egyéb bőrtünet gyógyszer szedése mellett, hányás és szédülés vízhajtó mellett azonnali orvosi ellátást igényel.

A nyári időszakban különösen fontos figyelni a gyógyszerek helyes tárolására.

A hűtést igénylő készítményeknél (egyes inzulinok, biológiai készítmények, vakcinák stb.) már az is csökkentheti a hatást, ha egy időre kint felejtjük a hűtőszekrényből.