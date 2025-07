Tanácsot adott a nagy biztosító: így lehet elkerülni a viharkárokat

Igazi szupervihar volt a múlt hét eleji. Hétfőn és kedden rekordszámú kárbejelentést kapott a katasztrófavédelem és a biztosítók is. A BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai alapján kétszer annyi alkalommal kellett beavatkozniuk, mint az eddig csúcstartó 2023. augusztusi vihar idején, szám szerint több mint 11 ezer esetben.

Brutális mennyiségű viharkárt jelentettek be / Fotó: Czeglédi Zsolt

Az Allianz Hungária Zrt.-hez az ország valamennyi vármegyéjéből és a fővárosból is rekordszámú kárbejelentés érkezett. A biztosító a július 14., hétfő 13:00 óráig bejelentett mintegy 10 ezer időjárás okozta kár közelítőleg 30 százalékát már teljeskörűen rendezte, de ezekben a napokban is számít további kárbejelentésekre.

Tetőkár, fakidőlés, beázás a rangsor

Az Allianzhoz beérkezett kárbejelentések alapján a múlt héten bekövetkezett, időjárással kapcsolatos károk döntő többsége viharhoz köthető, típusaik szerint

a leggyakoribb volt a beázás, a tetőbeázás, a vihar okozta tetőkárok és fakidőlés, a jégverés okozta károk, és igen sok a csapadék miatt elárasztott pince.

Óriási pusztítást végzett az orkánerejű szél (137 kilométer per órás erősségű is volt, és idén először mértek 100 kilométer per óra feletti szelet a Balaton medencéjében), roncsolva a tetőket, de oszlopok dőltek autókra, épületekre, kerítésekre, a rendkívül erős szél még az egészséges fákat is kicsavarta.

Tipikus probléma a tetőablakok és az épületek külső szigetelésének megrongálódása, illetve jégverés miatt sok helyen károsodtak a redőnyök, járművek, kertek.

Az Allianz tapasztalatai alapján a nagyobb tetőkárok a lemezfedéseknél következtek be, mivel ezeken a felületeken óriási a vihar szívó hatása, főleg, ha nem szakszerű a kivitelezés. A tetőfedés alatti hőszigetelés pedig nagyon könnyen megszívja magát vízzel, majd később leszakadhat, eláztatva a födémet, belső helyiségeket.

Területi elosztás szerint a legjobban érintett vármegyék Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Pest vármegyék voltak,

az egyik legnagyobb kárt a Hajdú-Bihar vármegyei Kabáról jelezték – a térségben két egymás utáni napon is átsöpört a pusztító vihar.

A mostani vihar erőssége nem példa nélküli, a klímaváltozás miatt az elmúlt években a viharok egyre intenzívebbek

– emlékeztet Borbély Krisztián, az Allianz Hungária Zrt. kárrendezési igazgatója. Most két nap érkezett be annyi kárbejelentés, mint korábban egy viharos hónap alatt – teszi hozzá az Allianz szakembere.