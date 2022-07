Hamarosan kezd virágozni a parlagfű, az arra érzékenyeknek azonban már most el kell kezdeniük a gyógyszerszedést – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) levegőhigiénés szakértője, Szigeti Tamás az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában. Elmondta, hogy július végére, augusztus elejére várják a parlagfű virágzását, de aki allergiás a virág pollenjére, annak már most is okozhat tüneteket.

Fotó: Mártonfai Dénes / Tolnai Népújság

A növény növekedési üteme változatos képet mutat az országban, az aszályos időszak is visszavetheti a fejlődését, de jelentősen nem változtat rajta.

A szakértő megemlítette az NNK tavalyi felmérését, amely szerint az allergiások csupán 10 százaléka kezdi el időben szedni a pollenszezon előtt két héttel a gyógyszereit.

Magyarországon 3,5 millióra tehető az allergiások száma, közülük 1,5 millióan a parlagfű pollenjére érzékenyek.