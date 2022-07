Júniusban tovább emelkedett az infláció, a havi átárazások mértéke változatlanul a korábbi évek többszöröse — mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, miután a Monetáris Tanács mai kamatdöntő ülésén 100 bázisponttal 10,75 százalékra emelte az alapkamatot. A jegybank alelnöke szerint a kormány több területen is nagyon fontos döntéseket hozott, az egyik ilyen a hatósági árakkal kapcsolatos.

Ezen döntések következtében augusztustól egy éven át emelkedik a fogyasztói árindex, egészen jövő év augusztusáig, ugyanakkor nem változtat azon, hogy év végén tetőzhet az infláció.

Jelezte továbbá, hogy júliusban az infláció tovább gyorsulhatott, várakozása szerint 13-14 százalék között alakulhatott a júniusi 11,7 százalék után.

Virág Barnabás szerint a második negyedévben is élénk volt a növekedés, júliustól viszont egyértelműen megjelentek a lassulás jelei. A jegybank alelnöke szerint a két számjegyű tartomány egy sajátos közeg, ezt a közeget már pedig használni kell, amikor a magas infláció problémákat jelent. Az egyhetes betéti kamat rátáját 100 bázisponttal emelkedik csütörtökön. Virág Barnabás hangsúlyozta, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel fellép a jegybank az infláció ellen. Úgy látja, a swap tenderek eredményesek, ezeket a tendereket folytatják a jövőben, a negyedéven belül is.

Fotó: Kurucz Árpád

A havi átárazások mértéke változatlanul a korábbi évek többszöröse

Meghatározó az élelmiszerek drágulása, ez a folyamat az elemzések szerint folytatódik. A szolgáltatószektornál is látszik eltérés a korábbi évekhez, de nem olyan jelentős, mint az élelmiszerek esetében. Jelezte, hogy a rezsicsökkentés átalakításának inflációs hatása a szeptemberben megjelenő augusztusi adatokban már benne lesz.

A jelenlegi számítások szerint az árindex növelő hatás valahol 3 százalékpont körül alakulhat.

A gazdasági növekedés az év elején élénk volt, már láthatóak a lassulás jelei

Júniustól fokozatos lassulás látható, ez a tendencia július első heteiben is folytatódott.

A magyar gazdaságot is elérték a lassuló konjunktúra hatásai

- fogalmazott az MNB alelnöke, hozzátéve, hogy a világgazdaság a recesszió küszöbén van.

Folytatódik a kamatemelési ciklus

A másodkörös hatásokkal szembeni fellépést folytatja az MNB. Mindaddig lép a jegybank, amíg nem látható az inflációs fordulat, ez a mostani várakozások szerint az ősszel következhet be. De fontos Virág szerint a monetáris és fiskális politika összhangja, ami a monetáris politika hatékonyságát is erősíti. A swap piacokon keresztül javult a monetáris transzmisszió hatékonysága. Az MNB alelnöke szerint a cél, hogy a monetáris transzmisszió minden fontos részpiacon megfelelően működjön, swap tenderek továbbra is meghatározóak lesznek.

A recessziónál fájdalmasabb az elhúzódó infláció

Rendkívüli hatások érik a gazdaságokat, zajlik a háború, miközben a folyamatosak a kamatemelések és egyre erősebbek a recessziós félelmek - mondta arra az újságírói kérdésre, hogy elégedettek-e a jegybank az eddigi eredményekkel. Virág Barnabás szerint jelenleg nincs még itt ennek az ideje, hogy elégedettek legyenek.

A recesszióról elmondta, hogy fájdalmas dolog, de szerinte ettől még fájdalmasabb, ha a magas inflációt nem sikerül megállítani és a várakozásokon keresztül egy öngerjesztő folyamattá válik.

A gazdaságtörténeti példák alapján most a jegybankok feladata a másodkörös hatások elkerülése, ennek megfelelően kell a kamatemeléseket folytatni. A jegybank alelnöke szerint a szóbeli iránymutatásoknak is fontos szerepük van, de az élet folyamatosan változó helyzeteket eredményez. A jegybank ennek megfelelően kommunikál, de az irány szerinte egyértelmű.

A monetáris politika fókusza az infláció leküzdése

Virág Barnabás megismételte, hogy az augusztusi inflációs adat már egy magasabb inflációs pályát fog okozni, ami egy éven keresztül fog érvényesülni, utána már alacsonyabb lehet a bázishatások kiesése miatt. A hazai recessziós félelmek kapcsán egyértelművé tette, hogy a monetáris politika fókusza az infláció leküzdésén van. Az inflációs csúcs kapcsán ugyanakkor nem kívánt becslésekbe bonyolódni.