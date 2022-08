Folytatódott a fogyasztói árak emelkedése Magyarországon, a júniusi 11,7 százalék után

júliusban a Központi Statisztikai Hivatal 13,7 százalékos árindexet mért, amire utoljára 1998 augusztusában volt példa. A VG elemzői konszenzusa 13 százalékos inflációs ütemet prognosztizált, tehát mindenképpen negatív meglepetés a mai adat.

Ráadásul a 16,7 százalékos maginflációs mutató is nagyon rosszul mutat. Ez utóbbi ad különösen okot aggodalomra, itt 15 százalékos áremelkedésre számítottak a szakértők. Az elemzők már előzetesen figyelmeztettek, hogy bár a szezonális hatások miatt a nyár folyamán általában az éves átlagnál gyengébb szokott lenni a havi infláció, az idén erre aligha lehet számítani, miután az átárazások júliusban is folytatódtak, és számos egyedi hatás húzta feljebb árindexet. A chipsadó, az alkoholos italok, valamint a dohánytermékek jövedéki adójának emelése szintén hozzájárult az infláció gyorsulásához, ahogy a forint gyengülése és a rezsicsökkentés átalakításának hatása is megjelenhetett a mostani számokban.

Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Tavaly júliushoz képest az élelmiszerek ára 27 százalékkal emelkedett

Az élelmiszereken belül leginkább a margarin (65,8 százalék), a kenyér (57,9 százalék), a sajt (52,6 százalék), a száraztészta (49,1 százalék), a tejtermék (43,8 százalék), a baromfihús (38,8 százalék), a péksütemények (38,5 százalék) és a tojás (37,5 százalék) drágult. Átlag alatti mértékben, 13,0 százalékkal nőtt az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) ára. A csokoládé, kakaó 12,7, a cukor 8,4, az étolaj 6,9 százalékkal került többe.

A tartós fogyasztási cikkekért 14,0, ezen belül a konyha- és egyéb bútorokért 20,1, a szobabútorokért 18,2, a használt személygépkocsikért 17,9, az új személygépkocsikért 17,5 százalékkal kellett többet fizetni. A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 11,2, ezen belül a szeszes italok 13,2 százalékkal drágultak. Az állateledelek ára 33,1, a testápolási cikkeké 16,9, a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 26,5, a járműüzemanyagoké 6,7 százalékkal lett magasabb. A szolgáltatások díja 6,8 százalékkal emelkedett, ezen belül a taxi 27,4, az üdülési szolgáltatás 13,1 a lakásjavítás és -karbantartás 20,7, a járműjavítás és -karbantartás 16,4, százalékkal került többe.

A fogyasztói árak átlagosan 2,3 százalékkal nőttek egy hónap alatt

Az élelmiszerek 4,1 százalékkal drágultak, ezen belül az édesipari lisztesáru 21,3, a kenyér 12,7, a száraztészta 7,8, a rizs 7,4, a sajt 6,9, az alkoholmentes üdítőitalok 5,7, a tejtermékek 5,5, a péksütemények 5,4 százalékkal többe, az idényáras élelmiszerek 3,7 százalékkal kevesebbe kerültek. A szeszes italok és a dohányáruk ára 3,7 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruk 3,8, a szeszes italok pedig 3,6 százalékkal drágultak a mindkét termékkört érintő jövedékiadó-emelések következtében. A tartós fogyasztási cikkek ára 1,9 százalékkal nőtt, ezen belül az új személygépkocsiké 4,7 százalékkal. A szolgáltatások ára 1,6 százalékkal emelkedett, ezen belül az üdülési szolgáltatásokért 10,3, a postai szolgáltatásokért 9,7, a sport- és múzeumi belépőkért 4,6 százalékkal kellett többet fizetni.