Az egyre növekvő infláció – különösen az élelmiszerek esetében – negatívan hat a forgalom volumenére. Ennek megfelelően a fogyasztás a harmadik negyedévben már biztosan nem tud akkora pozitív hatást kifejteni a gazdasági növekedésre, mint az első két negyedévben, az előző esztendőkben megszokott dinamikus fogyasztásbővülés most egy időre megszűnik. A fogyasztás akkor tud ismét érdemben növekedni, ha az árak normalizálódnak: a háború véget ér, az energiaárak jelentősen csökkennek és a forint is érdemben erősödik. A fogyasztás alakulását természetesen a gazdasági teljesítmény is meghatározza majd: sikerül-e kimaradnunk a várható recesszióból, vagy esetleg a tartósan magas energiaárak és a háború hosszan elhúzódó gazdasági válságot okoznak.