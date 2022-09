Már látszik a lakáspiaci keresleten, hogy a távfűtés sem csodaszer

Energiarizikós lakások Sokkal jobban megmutatkozhatna a lakótelepi lakások árában a korábban elvégzett energetikai korszerűsítés pénztárcakímélő hatása, ha a távfűtés díja is közelebb kerülne a valódi költségekhez. A piaci átértékelődés nyertesei az egyedi fogyasztásmérős, szabályozható fűtésű, hőszigetelt lakások lehetnek. Ez egy felújítási hullámot is elindíthat, ám nagyobb átrendeződést csak a jövő évre valószínűsít az OTP Ingatlanpont vezető elemzője, Valkó Dávid. A KSH adatai szerint 2021-ben valamivel több, mint 650 ezer lakásban volt távfűtés. Ezeknek az ingatlanoknak a döntő többsége lakótelepi panellakás. Nőhet a nyomás a közös képviselőkön és a lakóközösségeken, hogy mielőbb pótolják az elmaradt energetikai korszerűsítést. Mindebben nagy szerepe lesz annak, hogy hogyan élik meg az érintettek az idei telet. Adott esetben ez mozgathatja majd a panelpiaci árakat is.