Megjelenhet a harmadik havi kaució a lakásbérleti piacon, ahol az átlagfogyasztáson felüli brutális áram és gáztarifák miatt a drágán üzemeltethető lakások leértékelődnek majd. Piaci szakértők szerint megindulhat egy összeköltözési hullám is a költségmegosztás érdekében.

A korszerűtlen, az átlagfogyasztásnál nagyobb energiaigényű lakásokból most érhetően sokan akarnak majd menekülni, vagy éppen maradni, de immár nem egyedül. Minden korábbinál fontosabbá válik a spórolás és annak lehetősége is. Télen hűvösebb, nyáron melegebb hőmérséklettel is beérik majd a lakáshasználók, hiszen az állami dotáció határát túllépő energiafogyasztás nagyon sokba fog kerülni napokon belül.

Fotó: Nagy Zoltán/Metropol

Bérbeadói szempontból sem egyszerű a helyzet, hiszen a túlfogyasztásra biztos fedezetet szeretnének kapni a lakáskiadók, erre szolgálhat például egy harmadik havi kaució bevezetése - válaszolta a VG megkeresésére Kétszery Zsuzsanna, Duna House (DH) Home Management üzletágvezetője.

Az energiaárak robbanása miatt a korábbi időszak töredéke alatt összegyűlhet akár több százezer forintos hátralék is, aminek elkerülése pontos és naprakész adminisztrációt, a korábbinál intenzívebb figyelmet igényel a bérbeadók részéről is. Mindez a magán ingatlanközvetítők felértékelődését eredményezheti Benedikt Károly, a DH elemzési vezetője szerint.

A bérleti piaci folyamatok mindig remek, 80-90 százalékos pontosságú iránytűként képesek előre jelezni a tranzakciók terén várható trendfordulót, amiből jól lehet következtetni a tranzakciószámokra, és az ingatlanárak alakulására is - tudtuk meg Kétszery Zsuzsannától. A bérlők mobilabbak és hamarabb képesek mozdulni, albérletből albérletbe költözködni sokkal egyszerűbb, mint eladni és párhuzamosan venni egy másik lakást.

Ami máskor negyedévvel-félévvel előre létszik, az most a pánik lecsengése után már 3-4 hét múlva körvonalazódhat, nevezetesen hogy miként árazzák be a bérbeadók és a bérlők a változásokat, ez irányadó lesz az adásvételekre is.

A bérleti díjak általánosságban várhatóan nem fognak csökkenni a rezsi drágulása miatt- válaszolta kérdésünkre a DH Home Managament üzletágvezetője, hozzátéve, hogy a bérbeadók rezsije és megélhetési költségei is emelkednek, ők sem akarnak kevesebb bevételhez jutni. Az viszont máris biztosra vehető, hogy a nagy alapterületű, nagy belmagasságú, korszerűtlen, azaz drágán üzemeltethető lakásokból elindul a mozgás a kisebb, energetikailag is korszerűsített, alacsonyabb rezsijűek felé. A panelek már korábban is keresettek voltak, ez még inkább így lesz, hiszen a távfűtés díjához - egyelőre - nem nyúlt a kormány. (Egyes piaci szakértők szerint vélhetően azért nem, mert a közszolgálatban dolgozók - tanárok, a tűzoltók, az egészségügyi dolgozók - közül sokan élhetnek olyan panellakásokban, amelyek fűtését nem lehet szabályozni.

A fogyasztás mérséklése is előtérbe kerül, az energiamegtakarítás a korábbinál kevesebb fűtést és hűtést igénylő beltéri hőmérséklet elfogadásával kezdődik. Spórolni immár zsebbevágó lesz, ami már talán azokat is szokásaik megváltoztatására sarkallja, akiket a klímaváltozás nem érdekelt. Amikor a rezsi meghaladja a bérleti díjat, akkor a lakhatási költségeket is átértékelik, és átfogalmazzák, a jövőben számszerűsítve és összegezve működik a kettő együtt.

Fotó: Csapó Balázs/Kisalföld

Várhatóan elterjednek az okos megoldások, az ablaknyitás érzékelők, hiszen zsebre megy, hogy a fűtés vagy a hűtés csak akkor üzemeljen, ha kell, ha nyitva van az ablak, akkor ne fogyasszon feleslegesen energiát, és akkor sem, ha nincs otthon senki épp. Még szélesebb körben elterjedhet a bérbe adott lakásoknál a feltöltőkártyás áramfogyasztás, ami a lakásbérleti piacon már ma sem ismeretlen megoldás.

A hosszú távú bérlőkkel egyszerűbbnek tűnik együttműködni abban, hogy kordában tartsák a saját energiafogyasztásukat, hiszen havonta szembesülnek majd annak árával. Nagyobb gondban vannak a rövid távú bérbeadással foglalkozók, hiszen az előre nem látható intenzitású energiafogyasztást is be kell majd árazniuk. Ez egy elektromos fűtésű belvárosi lakás esetén télen akár havi 25 százalékos áremelést jelenhet az éjszakánkénti szállásdíjban.

A Kisfaludy szálláshely fejlesztési programból sok vidéki szálláshely légkondicionálót, medencét, jakuzzit telepített, ami az áramszámlát most drasztikusan megnöveli.

Igaz, a családi házakban nagyobb eséllyel lehet alternatív energiaforrásokra átállni, napelemet telepíteni, hőszivattyút beszereltetni, mint a belvárosi társasházakban. Komoly gondban azok az apartmanok vannak, ahol a fűtés elektromos - jelezte a VG-nek Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke.

Mint emlékeztetett, a rövid távú lakáskiadást két találat is érte gyors egymásutánban, pár napon belül. A katatörvény módosítása ugyanis sok kis lakáskiadót érint, akik elvesztették céges ügyfeleiket, miután számlát csak magánszemélyeknek adhatnak majd. Mindez két covidos év után történik, ráadásul háborús infláció mellett, ami összességében már rendkívül súlyos csapás sokaknak.

Havi 400 ezernél több lakhatásra? Ötven négyzetméteres lakás havi 170-180 ezer forint plusz rezsiért ma már nem számít drágának, de amennyiben a korszerű nyílászárókkal, új elektromos kazánnal és radiátorokkal felújított ingatlanról kiderül, hogy 240 ezer forint a várható áramfogyasztása, azonnal el- és kiadhatatlanná válik. A példa nem légből kapott, egy olyan konkrét kiadó lakásról van szó, amire nem keveset költött a tulajdonosa, aki most azzal szembesül, hogy az Airbnb piacon, valamint a közép-vagy hosszútávú bérlők körében egyaránt leértékelődött az ingatlana - jelezte Schumicky Balázs.