Navracsics Tibor, területfejlesztésért és uniós források felhasználásért felelős miniszter Balázs Péterrel, a Bajnai kormány külügyminiszterével és egykori EU biztossal vitázik az Európa Pont szervezésében. A beszélgetés apropója Ursula on der Leyen az unió helyzetéről szóló évértékelő beszéde és annak magyar vonatkozása. Ugyanis van bőven magyar vonatkozása az uniós politikai csatáknak, az Európai Parlamentben tartott vitanap és Magyarország "választási autokráciának" bélyegzése egy újabb szintet jelenthet ebben a küzdelemben.

A héten nagy port kavart a magyar sajtóban Johannes Hahn költségvetésért felelős uniós biztos július 20-i keltezésű magyar kormánynak címzett levele, amelyben 3500 milliárd forint forrás kifizetés felfüggesztését lengette be. Arról már kevesebb szó esett, hogy a kabinetet korábban gyakran kritizálni politikus a múlt héten kifejezetten békülékeny hangot ütött meg, azt mondta, hogy ha a tárgyalások jelenlegi légköre fennmarad, akkor az egyeztetések eredményesek lehetnek. Egyúttal jelezte, hogy konkrét lépéseket vár, mielőtt szeptember 22-én a Bizottság elé terjeszti a dossziét. Arra viszont nem lehet számítani, hogy az uniós nyomásgyakorlás enyhülne, a Bizottság ugyanis várhatóan már most vasárnap pénzügyi szankciót javasol majd hazánk ellen, és azzal a megjegyzéssel fogja előterjeszteni javaslatát a pénzügyminiszteri tanácsnak, hogy az lehetőség szerint adjon időt az Orbán-kormánynak az ígéretei végrehajtására, erre a hírek szerint 1-3 hónapot kaphat.

Fotó: Varga György/MTI

A VG-nek Essősy Zsombor, a Magyarok a Piacon Klub elnöke azt mondta, Magyarország elkerülheti a forrásvesztést, miután szerinte az Európai Bizottságnak is érdeke, hogy legyen megállapodás, ám sok jóra nem lehet számítani, ami a tárgyalások hangnemét illeti, miután "Brüsszelben is rájöttek, hogy keményebb hangnemre van szükség a magyar kormánnyal szemben". Mindez nem független attól sem, hogy az uniós testületnek lavíroznia is kell eközben, az Európai Parlament felől érkező nyomásnak is meg kell felelnie. A szakember szerint október-november körül lehet megállapodás az uniós forrásokról, az első kifizetések legkorábban jövő tavasszal érkezhetnek.

Miről beszélt Ursula von der Leyen?

Balázs Péter kezdte a beszélgetést, aki szerint a modellek konfliktusáról is szól ez a háború, az egy központú vezetés kontra nyugati pluralizmus, és ez kettő között helyezkedik el Ukrajna. A volt külügyminiszter szerint ebben a csatában a nyugat fog győzni.

Navracsics Tibor szerint a Bizottság elnökének beszéde ez egy kifejezetten militáns beszéd volt, sok szempontból hasonlított az amerikai elnök beszédeire, ugyanakkor a kezéből több eszköz hiányzik, ami például az amerikai elnök mögött ott van, ilyen az egységes politikai közösség, ahogy az amerikai elnöknek jogszabályalkotó hatóköre és a globális médián keresztül napirendformáló hatása is van. Ursula von der Leyen megpróbálta kihasználni az orosz-ukrán háború adta lehetőséget, a háborút is úgy értékelte, az valójában az EU ellen folyik.

Protekcionizmus útján az EU?

Navracsics az ársapkákról azt mondta, hogy az egy protekcionista lépés, a szabadpiac elvével szembe megy. Szerinte ez egy jel, hogy az EU érzékeli, hogy a szabadpiaci gondolkodás mentén nem tudja megnyerni a csatát. Végül levették a napirendről, ám valószínűleg átdolgozásra kerül. A miniszter szerint az iróniája a dolognak, hogy az ukrán különút ott kezdődött, hogy az EU és Ukrajna alá akart írni egy megállapodást, amely részévé tenné az egységes belső piacnak, miközben sem Magyarország, sem Románia nem teljes mértékben része annak. Balázs Péter szerint csak az első lépés a vámok felfüggesztése Ukrajnával, a teljes belső piactól ugyanakkor még nagyon messze van, ehhez még konszolidálni is kell, egy megszilárdult piacgazdaságra lesz szükség a háború sújtotta országban.

Zöld, digitális piacgazdaság az unió célja, miközben újranyitják a szénerőműveket

Navracsics Tibor attól tart, hogy az energiaválság miatt szétszakad az unió, ugyanis az enerigaforrásokat tekintve nagyon megosztott a kontinens, a saját tapasztalata is az, hogy amikor az európai energetika helyzetről beszélgetnek, mindenki a saját országából indul ki. Egy dán a szélerőművekre épít, egy lengyel a szénre, a francia pedig atomenergiára. Hiába van egységes szép európai jövőkép, hosszabb távon a kontinentális országok között egy törésvonalat hoz létre. Balázs Péter elismerte, hogy "kicsit visszafelé megyünk", szerinte kényszerhelyzetben vannak a politikusok, ugyanakkor a döntések biztos, hogy gyorsabban mennek át ilyenkor.

Magyarországnak üzent a Bizottság elnöke

Nem Magyarországra volt kihegyezve a beszéd Navracsics szerint, bár azt elismerte, a korrupció ügyében hazánkra célzott, az igazságszolgáltatás függetlensége esetén pedig a lengyelekre.

A miniszter fel volt készülve ennél határozottabb kijelentésekre, ugyanakkor jelezte, nem ez fogja meghatározni a bizottság döntését.

Szerinte ez nem volt politikai támadás, inkább csak arról van szó, hogy folyó ügyekre a Bizottság elnökének reagálnia kellett. Szerinte ezek dedikált problémák, amelyek valamiért, döntően politikai okokból, csak Magyarországra és Lengyelországra hegyeznek ki. Abban bízik, a bizalmatlanságot, ami kialakult az elmúlt években, azon javítson a felek között.

Az első utalás idén már nem fog megtörténni

- ismerte el. Balázs Péter hozzátette, hogy valóban a bizalmatlanság a fő probléma, főleg, hogy a hátország sem támogatja kellőképpen, utalt sokat kritizált magyarországi jogszabályalkotási gyakorlatra. Szerinte látszik, hogy veszteség nélkül nem ússzuk meg, hogy mennyivel az már más kérdés.

Egységes lett az EU a háború miatt

Navracsics Tibor nem gondolta volna egy évvel korábban, hogy a külpolitikában ilyen egységet tud felmutatni, mint amit a háború első percében sikerült, kezdve a szankcióktól. Balázs Péter annyit tett hozzá, hogy a valódi problémák idején az EU képes összefogni, szerinte ebben van egyértelmű dinamika.

Közvetlenül Brüsszelhez fordulni EU forrásokért?

Az EU-nak nincs apparátusa, hogy civil szervezetek közvetlenül Brüsszelhez forduljanak forrásokért Navracsics szerint, ugyanis a kormányok mögött van egy struktúra, az egész EU struktúra kormányközi megoldásként jött létre. Ráadásul Brüsszelnek is ad egy struktúrát a pénzek ellenőrzéséhez. Balász Péter meglepő módon egyetértett, szerinte a mostani, jogállamisági vita is ezt támasztja alá, ugyanakkor a nagyvárosok már más a helyzet, mert ott is van struktúra.

Meddig maradnak felfüggesztve a maastrichti kritériumok?

A tárcavezető szerint vissza kell jönnie a szabályoknak, valószínűleg egy rugalmasabb rendszer lehet a jövőben, itt vannak jól látható prioritások, amelyek miatt nagyobb szabadságot kaphat a tagállami költségvetések. Ugyanakkor jelezte, hogy a korábbi szabályok hitelessége sokszor megkérdőjeleződött, miközben Magyarországon számon kérték, Franciaországban nem kellett betartani.

Csak magyarok vetik fel az Európai Ügyészséghez való csatlakozást

Navracsics Tibor egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlkozást senki nem várja el Magyarországtól, általában csak magyarok szorgalmazzák. Ráadásul Kövesi főügyész szerint kiváló a magyar szervekkel való kapcsolat.

Lebénult a bővítési mechanizmus

Balázs Péter szerint lebénult a bővítési mechanizmus, egybe fel vehetne venni a balkáni országokat. Most Ukrajna tagjelölti státusza megmozdított valamit. "Valami fog történni" - tette hozzá. Újra felmerült egy európai konvent, ami korábban egy 105 tagú szervezet volt, ebből lett a lisszaboni szerződés végül. Ennek a politikai feltételei ugyanakkor nem adottak a volt külügyminiszter szerint. Egy olyan kegyelmi állapotra lenne szükség, mint amilyen a 2000-es években volt, ma azonban nem ez a helyzet.

Az integritás hatóság lehet a megoldás kulcsa

Abban bízok, hogy integritási hatóság kezeli Brüsszel minden aggályát

- mondta, szerinte az első benyomások is ezt támasztják alá. Arra a kérdésre, hogy van -e B terv, kitért, de szerinte bármi szóba jöhet, hajlandóak tovább tárgyalni. Abban bízik, hogy az év vége előtt a két megállapodást alá tudják írni.

Balázs Péter szerint szükséges, de nem elégséges feltétele a korrupció ellenes hatóság a pénzcsapok megnyitásának.