Voltak nehéz és válságos időszakok az elmúlt 12 évben, ezalatt azt a tapasztalatot gyűjtöttem össze, hogy a legjobb, ha az embereket bevonjuk bizonyos döntésekbe – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában, miután a héten a kormány bejelentette, hogy nemzeti konzultációt indít a szankciókról.

Szükség van nemzeti konzultációra

- szögezte le a miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy az energia ára nem gazdasági összefüggések miatt ment fel, ugyanis politikai döntések eredményezték ezt. Szerinte ha nem lenne szankció, akkor valahol 100 dollár körül lenne ma a gáz ára. "Mi is ezzel számoltunk tavasszal, erről meg is állapodtunk az unióban" - emlékeztetett a kormányfő a versailles-i csúcsra, ahol az uniós kormányfők megegyeztek arról, hogy az energetika területére nem vetik ki a szankciókat. Később ezt a szabályt rúgták fel. Most meg mindenki oszt, szoroz, számol a növekvő energiaárak miatt - mutatott rá

Brüsszelben hazudtak az európai embereknek

- mondta a miniszterelnök. Hozzátette, ha elkezdik lebegtetni a szankciókat, például a gázra, akkor egyből mennek fel az árak, ilyenkor "mindenki megmozdul", önmagában ez viszi fel az árat. Példaként említette, Soros Györgyöt, aki extra milliárdokra tesz szert az energetikai cégeiben. A miniszterelnök nem látta szükségét a hatástanulmányoknak, ehelyett mi kiharcoltuk a mentességet az olajembargó alól. Ha nem így lenne, akkor sokkal rosszabb helyzet lenne, mert akkor nem lenne energia.

Nem tudunk külön magyar árat kitalálni, amikor az energia ára mindenhol egységes

- mondta a kormányfő, aki szerint az oka az élelmiszerinflációnak a miniszterelnök szerint. Jelezte, ő rögtön látta, hogy szükség lesz például az élelmiszerárstop bevezetésére.

Van olyan, hogy hibáznak a döntéshozók a miniszterelnök szerint, de azokat ki lehet javítani, ilyenek a szankciók. Szerinte ezért is kell hangot adni a véleményünknek, mert ez be fog épülni a gazdaságba. "Ha nem tiltakozunk, hogy a szankciós politikán változtassanak, akkor ez a szankciós felár beépül a gazdaságba, és akkor a következő 5-10 évben ez az életünk része lesz" - figyelmeztetett, hozzátéve most Prágában lesz egy csúcs, ahol felülvizsgálhatják a döntéseket, mivel 6 hónap után újra szavazni kell róluk.

Fotó: Fischer Zoltán / MTI

A kormánynak két dolga van, az első, hogy Magyarországon legyen energia, ezért harcolták ki az olajembargóval kapcsolatos mentességet. Magyarország szerinte képes arra, hogy ha gázból egy csepp sem jönne, akkor a magyar gazdaság 4-5 hónapig képes lenne úgy működni, mint most, mert betároltak. A második lépés, hogy védjék a családokat és a vállalkozásokat.

A rezsivédelemről elmondta, hogy átlagosan egy család 181 ezer forintot kap havonta a rezsicsökkentett ár formájában. Ha a kormány nem ezt a politikát alkalmazná, ennyivel kellene többet fizetniük a családoknak. Szerinte ezzel messze a legnagyvonalúbb a magyar kormány Európában. Ezt a rendszert bírja a költségvetés, úgy látja a kormányfő, hogy ez tartható a jövőben is. Emellett indítottak tűzifa és barnaszén programot. Továbbá a vállalatokat is támogatják, így a kkv-kat 210 milliárd forinttal, plusz lesz gyármentő program is a nagyobb cégeknek. Ha lesz munkanélküliség, akkor azonnal munkahelyvédelmi akciótervet indít a kormány - jelezte.

Próbálnak olyan fizetési módszerekkel megállapodni a szállítókkal, mint az MVM, hogy rugalmas fizetési módszereket találjanak. A költségvetés szintjén lehetetlen lesz szerinte tervezni, ezért rendelték el kifizetési stopot a minisztériumokban, egyelőre csak a béreket fizetik ki, ugyanakkor szerinte belül lesznek a vállalat hiány értékén, a nehezebb a jövő év. Abban maradtak, hogy a költségvetési törvényt úgy hagyják ahogy van, majd decemberben ülnek le és áttekintik, hogy hol kell módosítani.

Ebben a bizonytalan helyzetben van néhány fix pont, ez a nyugdíjasok helyzete

- mondta a kormányfő, aki emlékeztetett, hogy 2010-ben azt vállalták, hogy a kormány garantálja, hogy megvédi a nyugdíjak értékét. A 13. havi nyugdíjat továbbra is megkapják, ahogy az infláció követő emelést is tartják. Jelezte, hogy nem csak a nyugdíjasok, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülő 400 ezer ember is megkapja ezeket a juttatásokat. Szerinte idén is meg lesz a várt növekedés, ezért a nyugdíjasok idén is megkapják a nyugdíjprémiumot.

Nincs tökéletes abortusz szabály, de a mostani változtatás olyan, amivel a magyar társadalom együtt tud élni - mondta a kormányfő az abortusz szabályok módosításáról, ugyanakkor nem tartja lényeges kérdésnek. Alapvetően azzal sem ért egyet, hogy hozzányúljanak ezekhez a szabályokhoz, főleg a mostani helyzetben - zárta az interjút Orbán Viktor.