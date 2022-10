A háború borít mindent: luxustermékké vált a hús és a kenyér

Egy év alatt az élelmiszerek árai 35,2 százalékkal nőttek, ami érdemi gyorsulás a tavaly év eleji 3 százalék körüli növekedéshez képest – emelte ki az inflációs adatok közül Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője.

Fotó: Reviczky Zsolt

A sertéshús ára szeptemberben 22,4 százalékkal nőtt, a baromfihúsé 42,9 százalékkal, a (fogyasztói kosárban) kisebb súlyú marhahúsé 46,6 százalékkal emelkedett. A párizsi-, kolbász- 25,1 százalékkal, a szalámi-, sonkaárak pedig 24,5 százalékkal magasabbak. Az árkorlátozások által érintett tejárak átlagosan 42,1 százalékkal emelkedtek, mivel a korlátozások által nem érintett tejárak meredeken nőttek. Az étolaj ára 5 százalékkal, a liszté 23,1 százalékkal, a cukoré 10,9 százalékkal emelkedett.

A tojás ára 53,7 százalékkal, a margariné 61,2 százalékkal emelkedett. Szeptemberben a kenyér 76,2 százalékkal, a péksütemények 48,1 százalékkal, a száraztészta 60,2 százalékkal, az édesipari lisztesáruk 42 százalékkal drágultak, míg a gyümölcsök árai 18,1 százalékkal nőttek.

A munkahelyi étkezés 26,4 százalékkal, az éttermi étkezés 25,7 százalékkal drágult. A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 13,2 százalékkal, ezen belül a dohányáruké 11,1 százalékkal, a szeszes italoké 16,5 százalékkal emelkedett. A ruházkodási termékek árai 6,7 százalékkal nőttek. A tartós fogyasztási cikkek árai 14,7 százalékkal emelkedtek, részben az új személygépkocsik árának 19,9 százalékos emelkedése – amit a jóval magasabb műszaki tartalom és a károsanyag-kibocsátás költségeinek áthárítása is magyaráz – nyomán, és több egyéb termékkategóriában is gyorsult az áremelkedés mértéke, amit a faárak miatt dráguló bútorok vagy a réz- és acélárak miatt dráguló tartós háztartási cikkek is fokoznak. Az autópiaci anomáliák miatt jelentősen, 16,7 százalékkal drágultak a használt autók is.

Karácsonyra végképp elszabadulhat az infláció Németh Dávid a kilátásokról azt mondta, december–január tájékán tetőzhet az infláció, 21 százalék körüli szinten, így az idei éves átlagos infláció mintegy 14 százalék lehet.

A háztartási energiaárak 62,1 százalékkal nőttek, a vezetékes gáz 221 százalékos, az áram 28,9 százalékos, a palackos gáz 45 százalékos, a tűzifa 43,8 százalékos drágulása miatt, míg a távfűtés ára változatlan maradt. Az egyéb cikkek árai 12,9 százalékkal nőttek, ezen belül az üzemanyagárak emelkedése 5,8 százalékos volt az árplafon miatt (míg a benzin piaci ára ennél 45 százalékkal, a gázolajé 71 százalékkal magasabb). Érdemben, 24 százalék felett drágultak a háztartási vegyipari termékek, így a mosó- és tisztítószerek, a testápolási cikkek is. 8,2 százalékra gyorsult a szolgáltatások árainak emelkedése.

Suppan Gergely az adatokat elemezve kiemelte: