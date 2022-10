A hatékony állam a káoszból is rendet tud teremteni – hangzott el Budapesten, az első alkalommal megtartott Nemzeti Szabályozói Konferencián. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) hagyományteremtő jelleggel első alkalommal rendezte meg Budapesten a Nemzeti Szabályozói Konferenciát, amelynek tematikája a 21. századi Európa szabályozott piacait vizsgálja, hazai és nemzetközi szakértők részvételével.

Fotó: Shutterstock

Szalai Zoltán, a konferenciának helyet adó Mathias Corvinus Collegium főigazgatója megnyitó beszédében utalt arra, hogy sokunknak talán fogalma sincs arról, hogy amikor egy lottószelvényt kitöltünk, vagy megveszünk egy doboz cigarettát, milyen széles hatósági és szabályozói tevékenység zajlik a háttérben. A lakosság természetesnek veszi a kibányászható nyersanyagok meglétét, ahogyan azt a középiskolai földrajzórákon megtanulták, de a kiberbiztonság mögött meglévő bonyolult tanúsítási rendszerekkel is legfeljebb csak vállalati környezetben vagy nagyobb veszély esetén találkoznak. Ez így is van jól, mert ez azt jelenti, hogy ezek a hatóságok, felügyeleti szervek hatékonyan és jól végzik a munkájukat még az egyre szaporodó kihívásokkal teli világban is. Jelezte:

a válságok korában az előre nem látható dolgokra is fel kell tudni készülni. Korábban a pandémia, napjainkban pedig az energiapiac válsága is jelzi, hogy az állam nemcsak akkor működik jól, ha hatékony, hanem akkor is, ha közben biztonságot is tud nyújtani.

Az ilyen helyzetek mind a döntéshozótól, mind az állami hivataloktól rugalmasságot, alkalmazkodókészséget és gyors cselekvést várnak el, ez pedig megnövelte a szabályozó hatósági modell jelentőségét, a szabályozó intézmények felelősségét. Rámutatott: a hatékony állam a káoszból is tud rendet teremteni, a váratlan eseményekkel is meg tud birkózni, az új trendekhez pedig nemcsak igazodni képes, hanem a folyamatokat jó irányba is képes terelni. A közigazgatás alkalmazkodóképessége, strukturális agilitása elengedhetetlen a kihívások kezeléséhez és a nemzeti érdek érvényesítéséhez. A jó gyakorlatokból tanulva a szabályozók szerepe a jövőben várhatóan egyre nagyobb teret nyer Európa-szerte – emelte ki Szalai Zoltán.

Biró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) elnöke szerint a következő évek három kulcsszava lesz a nemzeti szuverenitás megőrzése, az állam részéről pedig a gyorsaság és a hatékonyság.

Mint mondta, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a cselekvő állam része. Jelezte: a hatóság olyan fontos feladatokat kapott a kormánytól, mint a nemzeti önrendelkezés megtartása, illetve visszaszerzése az olyan kiemelt ágazatokban, mint a dohánytermékek kiskereskedelme, a szerencsejáték-szervezés, a végrehajtók és felszámolók világa, a bányaipar, valamint a kibervédelem. Az október elsején létrejött, szerteágazó területek fölött őrködő Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által ellenőrzött területeken mintegy 50 ezer alkalmazottat foglalkoztatnak, az ezekben a szektorokban működő vállalkozások évente mintegy 2 ezer milliárd forint árbevételt teremtenek elő, emellett a központi büdzsébe évi 700 milliárd forint adó- és járulékbevételt fizetnek be. A mostani, többszöri válsággal sújtott világban a hatóság még inkább gyorsan és hatékonyan kíván működni – emelte ki a hatóság elnöke.