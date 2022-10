Jó befektetés a kis rezsi Továbbra is keresettek az új lakások a Cordia tapasztalatai szerint. A jelenleg épülő, AA és BB energetikai besorolású lakások azért is különösen népszerűek, mert energiaigényük az egyharmada, illetve akár az egynegyede is lehet egy átlagos, FF kategóriába tartozó lakásénak, vagyis rendkívül alacsony rezsiköltséggel lesznek fenntarthatók. A minimális rezsijű, korszerű új lakásokkal egy stabil, értékálló új befektetési termék jött létre – hangoztatják a piaci szereplők.