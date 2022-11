Örökzöld kérdés, vajon hogyan edukálható az idősebb generáció, hogy magáévá tegye a technológiai fejlődés vívmányait, ezzel pedig megkönnyítse a mindennapjait. Ebben sarkalatos pont az okostelefon, amely talán az egyik legfontosabb eszközévé vált a jelenkornak.

Fotó: Fizkes

Eleve nehézkes folyamat megismerkedni olyan innovációkkal, amelyek teljességgel idegenek a szépkorú felhasználók számára. További nehézség, ha olyan készülék áll a rendelkezésre, amely bonyolult, túlzottan összetett a működése, és éppen ezért komplikált eligazodni rajta.

Éppen ezért rendkívül fontos, hogy eleve olyan okostelefont kapjanak az idősebbek, amelyeknek a használata a lehető legegyszerűbb és a legtöbb paraméterében személyre szabható.

A The Guardian összeállításában el is készült ezekről egy lista, íme!

Emporia Smart5

Az Emporia Smart5 az egyik legjobb okostelefon, amely kifejezetten a 65 év felettieket célozza meg. Fő előnyei

az egyszerűsített kezdőképernyő,

az okos kialakítás négy fizikai gombbal a hívások fogadására,

valamint a hátoldalon található segélyhívó gomb.

Tartalmaz továbbá egy nagyító alkalmazást és egy oktatóalkalmazást is, amely megtanítja az érintőképernyős interakciókat, például a koppintást és a görgetést.

A Smart5 egy meglehetősen szabványos okostelefon 5,5 hüvelykes képernyővel, kamerával, nedvességtűréssel és komplett Android 10 operációs rendszerrel. További pluszpont, hogy az Emporia a vásárlástól számított két évre garantálja a kulcsfontosságú biztonsági frissítéseket.

Apple iPhone SE 2022

Az iPhone SE nem kifejezetten idősek számára készült, de a beállításai módosíthatók úgy, hogy jóval könnyebbé váljon a használat, miközben az Apple okostelefonok minden előnyével rendelkezik. A 4,7 hüvelykes képernyővel a telefon meglehetősen kompakt, különféle tartozékok hatalmas választéka áll rendelkezésre.

A kezdőképernyő áttekinthető, amint eltávolítunk minden felesleges alkalmazást. Egy érintéssel elérhetővé válnak a kedvenc névjegyek a képernyőn. A beállításokban a zoom és a szöveg méretének növelésével minden hatalmas méretben fog megjelenni. Ezenkívül számos kisegítő lehetőséggel is rendelkezik, amelyek engedélyezhetők, beleértve

a további képernyő- és szövegnagyítást,

valamint a hallókészülékek beállítását.

Egyméteres mélységig vízálló, a telefon még kibírja azt is, ha bele esik a kádba.

Akár hét év szoftvertámogatással is megvásárolható, ez pedig azért jó hír, mert ha a felhasználó egyszer megtanulta a kezelését, hosszú ideg nem kell váltania. A szervizhálózata kiterjedt, kis túlzással minden sarkon javítják. A nagy, fizikai Touch ID ujjlenyomatgomb könnyen használható a telefon feloldásához, de banki és fizetési alkalmazásokban is. Ugyanakkor legfeljebb 64 gigabyte tárhelye van, amely az alkalmazásokhoz ugyan megfelelő, de túl sok videót nem bír tárolni.

A telefon villámkábellel töltődik, de támogatja a vezeték nélküli töltést is, vagyis nem muszáj a kábellel babrálni.

Google Pixel 6a

A Google Pixel 6a nagyszerű ár-érték aránnyal kínálják.

Ráadásul személyre szabható, hogy megkönnyítse a felhasználását.

Jó méretű, 6,1 hüvelykes képernyője van, meglehetősen kis készülékmérettel, így könnyedén elfér a nadrágzsebben. Egyméteres mélységig ugyancsak vízálló, illetve külön említést érdemel a profi kamerája, ami a nálánál kétszer drágább okostelefonokéval vetekszik. Ehhez mérten 128 gigabyte a tárhelye.

A kijelző szövege és az ikonok szintén felnagyíthatók, ami igaz az alkalmazásokra is. A kezdőképernyő is teljesen személyre szabható: ami felesleges, minden további nélkül eltávolítható. A navigációját nagy képernyőgombok is tudják segíteni.

A Google öt év szoftvertámogatást biztosít,

ezért a Pixel 6a legalább 2026 júliusáig biztonságosan használható.

Viszont csak USB-C kábellel tölthető, saját hálózati adapterrel. Az ugyanakkor örömteli, hogy képernyőn belüli ujjlenyomatszkennerrel rendelkezik, ami hasznos a készülék feloldásához, de sajnos bonyolultabb a használata, mint az iPhone fizikai kezdőgombjáé.

Samsung Galaxy A33

Ha valakinek a nagyobb képernyőt számít, akkor ideális választás lehet a Galaxy A33 a 6,4 hüvelykes kijelzőjével.

Ezzel együtt is viszonylag könnyű és kompakt okostelefonról van szó.

Az A33 egyméteres mélységig vízálló, nagy akkumulátorral, jó kamerával és 128 gigabyte tárhellyel rendelkezik. Ráadásul adott a microSD kártya-támogatás.

A Pixel 6a-hoz hasonlóan a kezdőképernyő testre szabható, bár az alkalmazásikonokat nem lehet túl nagyra állítani. A szöveg és a felület többi részét viszont már igen. További kisegítő eszközökkel is felszerelték, beleértve a hallókészüléket és a nagyítót. Arcfelismeréssel is rendelkezik, de érdemes észben tartani, hogy a kamerán keresztül történő feloldásához jó fényviszonyok szükségesek. A Samsung a megjelenéstől számítva akár öt év szoftvertámogatást biztosít,

az A33 biztonságosan használható egészen 2027 márciusáig.

A telefon csak USB-C-n keresztül tölthető, hálózati adaptert nem tartalmaz a doboz. Viszont van ujjlenyomatszkenner-funkciója, igaz, ez még mindig macerásabb a fizikai gombhoz képest.